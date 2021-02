"Mi ha presa per i capelli e poi mi ha trascinata...". Accuse choc della 18enne contro Genovese

" Credevo mi avrebbe uccisa ". Tutto quello che ricorda Francesca (nome di fantasia) di quella notte a "terrazza sentimento", il mega attico milanese di Alberto Genovese, è di essere scampata alla morte per un soffio. " Mi ha presa per i capelli, mi ha trascinata con violenza sul pavimento. Ho avuto paura di morire ", racconta nel corso di una lunga intervista al programma Non è L'Arena.

Il racconto choc

Tutto ha inizio la sera dello scorso 10 ottobre. Francesca partecipa ad un festino organizzato dal re delle startup nell'appartamento di palazzo Beltrade, a Milano. Alberto Genovese, che non conosce, le si avvicina con lo Champagne. " Mi ha puntata ", spiega la 18enne. Le versa il vino in una bottiglia " che solo lui può prendere, con un filo dell'i-phone legato intorno ", particolare riferito successivamente alla polizia. Francesca sospetta che possa aver contenuto la "droga rosa", altrimenti nota come "droga dello stupro". " Non sono una drogata, - spiega - ne faccio uso sporadicamente ". Fatto sta che, ignara di quanto le sarebbe occorso nelle ore successive, ne ingerisce una quantità non precisata. Quel tanto che basta per ritrovarsi reclusa nell'alcova dello startupper e seviziata per ben 24 ore. " Ricordo di essere andata a farmi una doccia - racconta a Giletti - ma ero completamente fatta. Non ero lucida ". Quando realizza cosa le è accaduto, tenta la fuga: " ho provato a chiamare un taxi ma Alberto mi ha presa per i capelli e trascinata con violenza sul pavimento ". Per fortuna, riesce a contattare un'amica che le assicura la salvezza. Quando mette piede fuori dal mega attico, denuncia ad una pattuglia della polizia di essere stata violentata da Alberto Genovese. " Credevo mi avrebbe uccisa, - conclude - è una fortuna averla scampata ".

I video che incastrano Genovese