Crozza fa ironia su Conte: "Quanti soldi ci dà l'Ue se arrivano pure le cavallette?"

L'Italia sta lentamente uscendo dalla crisi sanitaria causata dal coronavirus ma adesso sta subendo sulla sua pelle gli effetti di quella economica. I tempi nel Paese sono però maturi per tornare a fare satira e Maurizio Crozza non ha perso tempo ed è tornato in onda con il suo Fratelli di Crozza sul Nove. Tra i personaggi che accolgono maggiormente il favore del pubblico in questa nuova fase del programma c'è il premier Giuseppe Conte, i cui tratti vengono esasperati da Maurizio Crozza per dare vita a un presidente del Consiglio tagliente e cinico nei suoi piani di ripresa per l'Italia nel post emergenza Covid. Il comico genovese ha preso spunto dalla travagliata genesi degli aiuti europei all'Italia, ipotizzando un discorso alla nazione.

" Care Italiane, cari italiani... fatemi dire con forza che, grazie alla pandemia causata dal Coronavirus, l'Europa ci darà ben 170 miliardi ", annuncia il Conte di Giuseppe Crozza, facendo riferimento ai fondi previsti dal Recovery Fund da 172 miliardi per aiutare il Paese nella ricostruzione economica dopo il devastante crollo durante il lockdown. Una somma senz'altro ingente, che fa scaturire un'idea al presidente del Consiglio di Fratelli di Crozza: " Pensate la grana che potremmo avere se adesso, oltre al Covid, arrivassero altre due piccole sfighe. Che so? Uno tsunami… Un'invasione di cavallette ". Sul piano logico questo ipotetico discorso agli italiani non fa una piega. Maurizio Crozza è perfettamente calato nel personaggio del premier quando si appella al Paese scuotendo le coscienze e facendo leva sull'orgoglio nazionale: " Io lo dico con forza: noi possiamo migliorare il Paese solo a colpi di piccole e grandi sfighe ". In punta di satira, per dare forza alla sua proposta, il presidente del Consiglio di Crozza azzarda un esempio: " Perché Genova ha un ponte nuovo bellissimo realizzato in tempo record? Perché è crollato malamente quello che c'era prima ".