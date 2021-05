Dai controlli al cavo: gli enigmi sulla tragedia del Mottarone

Perché si è spezzata la fune traente? Perché i freni di emergenza non hanno funzionato? Sono queste le domande a cui dovrà dare risposta il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, nel tentativo di far luce sul disastro del Mottarone: 14 persone sono morte e l'unico sopravvissuto, un bimbo di appena 6 anni, è rimasto gravemente ferito. Cosa è andato storto? Ma soprattutto, l'incidente si poteva evitare? Certo è che l'ipotesi di una "tragica fatilità" non è contemplata nel fascicolo delle indagini per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Tante, troppe cose non tornano. Al punto che i magistrati potrebbero anche valutare il reato di attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.

La maxi revisione del 2014 e i controlli

Chiusa per una revisione generale nel 2014, la funivia del Mottarone ha riaperto nel 2016, ben due anni dopo i lavori di manutenzione e ammodernamento affidati alla società Leitner. Il 13 agosto del 2016, per l'esattezza, c'è stata l'inaugurazione e, tra i mesi di ottobre e dicembre, si è provveduto a rinnovare anche le relative stazioni di riferimento della funivia. Ora, la prima domanda è: gli interventi sono stati realizzati tutti a regola d'arte? Per poterlo stabilire "bisognerà aver un quadro chiaro delle competenze ", spiega il procuratore Olimpia Bossi al Corriere della Sera. Sì perché il " quadro delle competenze " non è ancora chiaro o, almeno, non del tutto. Per certo, non è stato ancora perfezionato " al momento " il passaggio di proprietà tra la Regione e il Comunedi Stresa. E oltre al gestore del della funivia - le Ferrovie del Mottarone - ci sono la società che si è occupata dei lavori di ammodernamento, l'azienda che certifica annualmente la funzionalità della struttura e la ditta che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Tutti, al momento, potrebbero essere coinvolti nelle indagini.

La cabina

I rottami della cabina, quel poco che avanza dopo lo schianto contro il pilone, sono sotto sequestro. I vigili del fuoco provederanno a recuperare la carcassa di ferraglia per sottoporla all'attenzione degli investigatori e dei consulenti della procura. La speranza è che tra quei relitti emergano elementi utili alle indagini. " Qualunque ipotesi va valutata. - afferma Olimpia Bossi - Al momento, gli unici elementi che abbiamo sono la rottura del cavo trainante e il mancato funzionamento del freno sul cavo portante. Cercheremo di dare una risposta completa nel più breve tempo possibile" .

I testimoni

I testimoni del disastro, già sentititi dai carabinieri, riferiscono di aver sentito " un forte rumore, come se un freno metallico stridesse sulla fune d’acciaio, quella portante sulla quale scorrono le ruote del carrello al quale è appesa la cabina ". Qualcuno avrebbe notato del fumo, circostanza che proverebbe il mancato funzionamento dei freni. Allora, cosa non ha funzionato? " La cosa che mi ha turbato di più è il contrasto stridente nello scenario che mi si parava di fronte: da un lato la bellezza straordinaria del panorama e dall’altro la tragedia della morte - continua il procuratore - Probabilmente servirà molto tempo per arrivare a chiarire ogni aspetto della tragedia. I tecnici dovranno fare molti sopralluoghi nell’area dove è caduta la cabina, una zona molto impervia, e in tutte le strutture dell’impianto ".

La nota di Leitner

Intanto, l'azienda altoatesina Leitner, responsabile della manutenzione dell'impianto funiviario Stresa-Mottarone, dopo la tragedia di ieri, si dichiara a disposizione della magistratura, precisando che " i controlli giornalieri e settimanali previsti dal regolamento d'esercizio e dal manuale di uso e manutenzione sono in carico al gestore ". In una nota la società rende noto l'elenco dei controlli e delle manutenzioni degli ultimi mesi, "secondo le prescrizioni della normativa vigente, sulla base del contratto di manutenzione sottoscritto con la società di gestione Ferrovie del Mottarone ".

Il 3 maggio 2021 manutenzione e controllo delle centraline idrauliche di frenatura dei veicoli; i controlli non distruttivi su tutti i componenti meccanici di sicurezza dell'impianto previsti dalla revisione quinquennale, in scadenza ad agosto 2021 sono stati anticipati dal 29 marzo a 1° aprile 2021; il 18 marzo 2021 prove di funzionamento dell'intero sistema d'azionamento; il 4 e 5 marzo lubrificazione e controlli dei rulli e delle pulegge delle stazioni; il 1° dicembre 2020 'finti tagli' (prova che prevede una simulazione della rottura della fune traente e conseguente attivazione del freno d'emergenza); il 5 novembre 2020 controllo periodico magnetoinduttivo delle funi traenti e di tutte le funi dell'impianto con esito positivo.