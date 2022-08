Dalle gambe di Linda Cerruti alle devianze italiche: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Le gambe di Linda Cerruti

Un'atleta come Linda Cerruti che porta a casa così tante medaglie meriterebbe molto rispetto. Ma quando ci sono in ballo gambe femminili si aprono molti conflitti. Me ne accorgo ogni volta che pubblico foto della mia performance di bodypainting poetry: alcuni occhi non sanno scorgere arte fra le pieghe della pelle, né bellezza nella sensualità. Non è colpa loro e non c'entra il sessismo, ma la semplice ignoranza. Grazie, Linda.

La morte di Daria Dugin

Chi abbia ucciso Daria, la figlia dell'ideologo di Putin Alexander Dugin, ce lo dirà la storia. Ma chi considera follia l'ideologia di cui sia Daria sia Alexander erano intrisi può piegarsi di fronte al dolore di un padre che perde la figlia? Una vita che finisce violentemente a 30 anni è sempre un episodio su cui riflettere e mostra come il sentiero su cui l'umanità sta camminando sia ancora nel buio più profondo.

Le devianze italiche

Grandi dibattiti sui social sul termine “devianza” usato da Giorgia Meloni e ripreso da Enrico Letta. Magie da campagna elettorale. In questa repubblica protodigitale, al di là del dibattito sull'obesità, l'anoressia e le devianze giovanili, i social continuano ancora una volta a raccontarci che la devianza principale è quella dal buon senso.

House of the Dragon distraici tu

È finalmente uscita la prima puntata di “House of the dragon” (che poi perché non hanno tradotto il titolo?), la serie TV “prequel” del Trono di Spade. Per tutti gli appassionati, anche se il livello indica una discesa vertiginosa (è già iniziata la propaganda maschiofobica), è probabile che rimarremo attaccati agli schermi e riusciremo a distrarci un po' dalla vita contemporanea tuffandoci nel rifugio del fantasy. Buona fuga a tutti.

Silenzio per Alessandra Matteuzzi

Un ragazzo l'ha uccisa, il sistema giudiziario non l'ha protetta, e ora sui social salta fuori che è pure colpa sua. Solo uno sconsiderato, davanti a un efferato omicidio come quello di Alessandra Matteuzzi, può anche solo accennare all'idea che un omicidio possa essere provocato. Questa triste storia ci dice di quanta Poesia il mondo abbia ancora bisogno. E di quanto silenzio. Di fronte al dolore altrui si tace.

Il tatuaggio di Sylvester Stallone

Finisce dopo 25 anni il matrimonio tra Sylvester Stallone e la moglie, l'ex modella Jennifer Flavin. L'attore aveva un tatuaggio della moglie sulla spalla destra. L'ha coperto con quello del cane di Rocky. Forse in un'epoca così liquida, dove nulla riesce a sopravvivere, bisognerebbe semplicemente sostituire i tatuaggi con gli henné.

Due sorrisi che se ne vanno

In una settimana se ne sono andati due sorrisi: quello di Enzo Garinei, uno dei più noti caratteristi italiani, e quello di Gino Cogliandro, componente del gruppo comico dei Trettré. È sempre agrodolce pensare con tristezza a chi ci ha regalato sorrisi. Ci consola solo la memoria.

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trends ci sono stati anche: Giornata Mondiale del Cane, Prezzo Gas, Sorteggi Champions, Alberto Stasi, Luciano Pavarotti, Milik, Biglietti Coldplay.