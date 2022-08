Dalle mangiatrici di banane al successore di Bin Laden: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Chi vuole divorziare da Wanda Nara?

Icardi nega le voci del suo divorzio da Wanda Nara. Nonostante gli audio “compromettenti” il calciatore smentisce secco "Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulle mia vita o chi ci crede". A noi farebbe pena lui senza la sua Wanda. Il migliore augurio che l'amore continui a brillare tra loro.

Torna il successore di Bin Laden. Morto.

La Cia ha trovato e ucciso Ayman al-Zawahiri, successore di Osama Bin Laden nella guida di Al Qaeda. La notizia ha il sapore di una polaroid, come fosse riemersa da un passato che volevamo dimenticare. Invece il terrorismo è ancora attivo, molto attivo, più attivo di quanto crediamo. Alla fine, nel bene e nel male, continuano a comandare gli Stati Uniti.

Viva la libertà delle mangiatrici di banane

Grandi polemiche per la “festa degli uomini” a Monteprato, in Friuli, dove si è svolta la gara delle “mangiatrici di banane”. Qualcuno ha mai fatto polemiche per il sessismo degli spogliarellisti alla festa della donna? Moralisti a senso unico. Eco sbiadite del puritanesimo americano maschiofobico, rimandiamo al mittente le polemiche: viva la libertà e viva le mangiatrici di banane.

Un minuto di silenzio per le sorelle morte a Riccione

Quando qualcuno muore in condizioni particolari subito ognuno sente il dovere di commentare, esprimere opinioni e giudizi. Proprio come nel caso di Giulia ed Alessia, morte travolte da un Frecciarosso nella stazione di Riccione. Invece servirebbe silenzio, in rispetto alla loro famiglia e alle loro anime. Iniziamo da qui: un minuto di silenzio per loro.

L'invincibile Alex Zanardi

Alcune persone sembrano veramente invincibili. Per quante sventure la vita grandini loro addosso, loro tirano dritto. Alex Zanardi è l'archetipo di questi moderni eroi. Questa volta è andata a fuoco la sua villa e lui è stato trasferito in un centro medico. Vai, Alex, tu sei la voglia di andare avanti che tutti noi vorremmo sempre avere.

Sopravvivremo a Taiwan?

La speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi visita Taiwan, forse contro la volontà di Biden, e la Cina inizia le manovre militari. Forse non c'è mai stato un momento della storia in cui gli Stati Uniti hanno avuto una leadership così tremolante. Nel 2024 ci saranno le elezioni. Speriamo di sopravvivere sino ad allora.

L'abbraccio estivo dell'Italia alle celebrità

Moltissime celebrità internazionali sono in vacanza in Italia. Da Selena Gomez a Justin Bieber, da Jennifer Lopez a Leonardo di Caprio. Alla fine l'estate l'abbiamo inventata noi ed è giusto che tutto il mondo venga a godersela qui. Viva l'estate, viva l'Italia.

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati anche: Rettore, Juve a Juve B, Giovanni Ciacci, Elisa Anzaldo Giorgia Meloni, Salvatore Aranzulla, Fabregas, sparatoria a Pescara.