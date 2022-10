Dal fascismo degli antifascisti alla palpatina. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Le ragioni di Vladimir Putin

Vladimir Putin ha fatto un lungo discorso (che vale la pena di essere letto) al Forum Valdai, il suo think tank di riferimento. Su alcuni punti ha confermato posizioni che a un orecchio occidentale suonano stonate, ma su altri è stato illuminante. Come quando se l'è presa con quella parte di Occidente impegnato nella “culture war”: “l'appiattimento e la cancellazione di tutte e tutte le differenze è essenzialmente ciò che riguarda l'Occidente moderno”, aggiungendo poi una profezia di Dostoevskij sulla cancel culture: “La lingua di Cicerone è tagliata, Copernico ha gli occhi cavati e Shakespeare è lapidato”. E se valesse la pena ascoltare questo appello?

Giorgia Meloni ottiene la fiducia senza essere femminista

Nel frattempo Giorgia Meloni e il suo governo hanno ottenuto la fiducia nelle due camere, prima donna della storia a diventare presidente del consiglio. E non lo ha fatto facendo leva sulle battaglie femministe, anzi, lo è diventato gridando “sono una donna, sono una madre, sono cristiana” e chiedendo di essere chiamata “il presidente”. Le femministe radicali sono impazzite, dalla Boldrini alla Murgia, vedendo crollare tutti i vitelli d'oro che adoravano. Alla fine le donne vanno al potere solo se sono libere dagli schemi del femminismo.

Fascismo degli antifascisti alla Sapienza

Alla Sapienza gruppi di estremisti volevano impedire che Capezzone partecipasse ad un incontro del gruppo giovanile di Fratelli d'Italia, provando ad assaltare l'evento. È intervenuta la polizia con decisione, qualcuno a sinistra ha difeso gli assaltanti, che ora gridano ancora più forte al fascismo. Alla fine il fascismo degli antifascisti resta una malattia incurabile.

Il primo indiano a guidare l'Inghilterra

Quello italiano non è l'unico nuovo governo. Nel Regno Unito Rishi Sunak è diventato primo ministro, primo premier di origine indiana e di fede induista. Ma qualcuno ha fatto notare che dietro questo record si nasconde in realtà un milionario viziato. Oramai sembra che i governanti non vengano più scelti con il manuale Cencelli, ma con il Guiness dei Primati.

Elon Musk libera l'uccellino?

E intanto Elon Musk si è mangiato l'uccellino per 44 miliardi. Twitter è infatti diventato di sua proprietà, dopo lunghe e mediatiche trattative. Come gli altri social media, anche Twitter aveva abbandonato la libertà di espressione, moderato da una rete di divieti sempre più vicini alla woke culture. Ora tutti sperano che twitter diventi davvero una piattaforma libera. Vedremo se l'uccellino è stato davvero liberato...

Memo hai toppato

E per chiudere in bellezza, Memo Remigi ha fatto impazzire i social per la sua palpatina in diretta RAI a Jessica Morlacchi. La propaganda femminista tende a ingigantire sempre episodi come questi, rendendo complessa la percezione dell'effettiva gravità. Ma questa volta è tutto stato così chiaro e lineare che si può dire una sola cosa: Memo hai toppato.