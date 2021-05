La "Denise calabrese" va in tv: "Fatemi il test del Dna”

Denisa è stata ospite a Pomeriggio Cinque. Non Denise Pipitone, che risulta scomparsa dal 1 ottobre 2004, ma la ragazza di origine rumena che vive in Calabria e che nelle scorse ore è stata identificata dalle forze dell’ordine su segnalazione di alcune persone, che hanno creduto di vedere il lei la bimba di Mazara del Vallo per le cui sorti l’Italia, e soprattutto la mamma Piera Maggio, è in trepidazione da quasi 17 anni.

Come ha raccontato Barbara D’Urso, Denisa ha 19 e vive a Cosenza. Si è recata a Scalea in visita a un’amica, e delle parrucchiere l’hanno segnalata ai carabinieri dopo aver parlato un po’ con lei, mentre si trovata in compagnia di un gruppo di persone di etnia rom: Denisa ha raccontato loro che i genitori sono morti, ha detto loro il suo nome e le donne non hanno potuto fare a meno di notare una cicatrice sulla guancia. “ Penso che Denise - ha detto una delle parrucchiere - non sappia nulla della sparizione, non sa della mamma che combatte ogni giorno ”.

Denisa è stata portata quindi in caserma e identificata, ha mostrato alle forze dell’ordine la carta di identità italiana, quella rumena e il certificato di nascita, che attesta come sia venuta alla luce in Romania il 4 maggio 2002 nel centro di Bicaz, da una famiglia rumena non di etnia rom. Ha anche detto che i suoi genitori sono morti, che si trova in Italia dal 2009 e che ha sentito parlare del caso di Denise Pipitone. Ha anche aggiunto che la sua cicatrice è dovuta a un piccolo incidente in campagna, mentre si trovava insieme a suo nonno.

Per coloro che hanno segnalato - oltre alle parrucchiere un’altra esercente di un “compro oro” - la somiglianza tra Denise e Denisa è evidente, soprattutto per via del loro naso. Denisa ha ammesso che, in un periodo difficile come quello che sta vivendo perché in cerca di lavoro, di fronte a una situazione come quella che sta vivendo, “ metti in discussione tutto ”. Ma ha fatto anche una promessa per facilitare le indagini. “ Se serve che io faccia l’esame del Dna - ha spiegato - lo farò, anche per poter confermare che non sono io la ragazza che cercano ”. Secondo Denisa però è tutto “ una pura coincidenza ”: il suo nome, la cicatrice, il fatto che anche ieri fosse in compagnia di un gruppo di rom. Il pensiero di chi ha segnalato potrebbe infatti essere andato a Danas, la bambina ripresa a Milano dalla guardia Felice Grieco e poi introvabile per gli inquirenti.