Denise, Piera Maggio su tutte le furie in tv: "Vergognoso"

Non c'è pace per Piera Maggio, sovente costretta a difendersi da attacchi mediatici e illazioni a vario titolo. L'ultima polemica è esplosa appena qualche ora fa, dopo la messa in onda della puntata di Quarto Grado, il programma di misteri e gialli irrisolti condotto da Gianuluigi Nuzzi. Ed è proprio contro il noto conduttore che si è scagliata la mamma di Denise. " Tutto questo è vergognoso ", scrive in un messaggio pubblicato su Facebook contestando l'intervento del giornalista Carmelo Abbate nella trasmissione.

Ho scritto adesso al signor Gianluigi Nuzzi. VERGOGNOSO. Signor Nuzzi, ma a lei le pare onesto il comportamento... Pubblicato da Piera Maggio su Venerdì 18 giugno 2021

La polemica

Nel corso della puntata di venerdì 18 giugno, la redazione di Quarto Grado è tornata ad occuparsi della scomparsa della bimba di Mazara del Vallo. In particolare, gli ospiti in studio hanno commentato le dichiarazioni della pm Maria Angioni che, qualche giorno fa, ha rivelato: "Denise è viva e ha una figlia ". Una bomba ad orologia che ha finito per riaccendere l'interesse dei media su Anna Corona e Jessica Pulizzi, da sempre sospettate - a furor di popolo più che agli atti dell'inchiesta - di aver avuto un ruolo nel rapimento di Denise. Nella circostanza dei fatti, il giornalista Carmelo Abbate ha scagliato una lancia in favore delle due donne: " Non sarò mai complice di questo processo mediatico a loro carico. - ha affermato - Come vi permettete di dire che hanno commissionato il rapimento?". E ha proseguito con un pesante affondo: "Cosa doveva pensare Jessica vedendo il padre infrattato con un'altra donna (Piera Maggio, nda)? Il paese mormora, lui giura di non avere un'amante, ma questa donna resta incinta. Jessica cosa doveva pensare della signora che le ha distrutto la famiglia? ".

La replica di Piera Maggio