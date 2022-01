La denuncia, le scuse e l'inchiesta. Cosa è successo tra Tanya e il principe

Le scuse e il passo indietro fatto dal principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa non sono servite a fermare la macchina giudiziaria, che si è messa in moto contro Tanya Yashenko. La modella bielorussa, 35 anni, fidanzata dell'erede della nobile famiglia di origini siciliane, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma per circonvenzione di incapace.

Lo scandalo è scoppiato due settimane fa, quando Giacomo Bonanno di Linguaglossa ha denunciato la compagna per circonvenzione. Dal 2019, anno nel quale la coppia si ufficialmente incontrata, la 35enne avrebbe ottenuto dal principe somme di denaro e costosi regali. Acquisti che avrebbero lentamente svuotato i conti del nobile, che l'ha accusata di avere approfittato della sua estrema fragilità emotiva (certificata da una perizia psichiatrica). Un vero e proprio raggiro - secondo l'accusa - per impossessarsi di parte del patrimonio di Linguaglossa, cioè circa la metà della ricchezza del principe.

Alle accuse Tanya Yashenko ha risposto con una denuncia per stalking a carico del fidanzato, salvo poi ottenere le scuse pubbliche del 51enne, che ha ritrattato ma non ritirato la denuncia. Nella coppia sembrava essere tornato il sereno, ma la procura di Roma ha deciso comunque di indagare la modella, che oggi si dice sorpresa dell'azione giudiziaria.

" Con stupore e rammarico prendo atto che da tempo è in atto una violenta campagna mediatica contro la sottoscritta - si legge nella nota diramata dai legali della modella bielorussa - alimentata ad arte, per farla apparire come una donna senza scrupoli e abituata a una vita agiata e spensierata a carico di uomini facoltosi. Respingo con forza e sdegno il tenore di tali accuse infamanti rivendicando la mia storia di donna indipendente ed autosufficiente, che ha realizzato i propri progetti di vita e di lavoro senza l'aiuto di nessuno e certamente già prima di conoscere Giacomo, che ha già smentito le assurde accuse nei miei confronti ".

Tanya Yashenko ha precisato di essere tuttora legata la principe, con il quale la relazione " prosegue serenamente ", ma di sentirsi frustrata per la persecuzione mediatica. In particolare, la 35enne ha diffidato la psichiatra Rosalba Trabalzini - autrice della perizia sulla fragilità del principe - " dal fornire ai media false rappresentazioni del rapporto sentimentale che mi lega a Giacomo e dal diffondere notizie assunte nell'ambito del rapporto professionale quale terapista della coppia ".

La dottoressa era stata incaricata dalla Yashenkko di redigere una perizia che avvalorasse la sua denuncia per stalking contro Bonanno di Linguaglossa. Ma dopo i primi colloqui con il principe, la dottoressa lo avrebbe preso in cura, riscontrando evidenti problemi di natura psicologica nell'uomo. Il nobile, infatti, dopo la denuncia ha incominciato a condividere sui social network messaggi d'amore nei confronti della fidanzata. Un atteggiamento - sottolinea l'avvocato di Linguaglossa, Armando Fergola - che confermerebbe il suo stato di confusione dovuto anche alle continue pressioni della modella per ritirare la denuncia.