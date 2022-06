Desiree Maldera rapinata a Milano: "Gli ho morso il braccio e mi ha dato una gomitata"

Si moltiplicano le rapine a Milano e a farne le spese sono anche i volti noti dei social network. Dopo l'aggressione alla youtuber Karen Casiraghi, fidanzata di Fabio Rovazzi, a finire nel mirino dei malviventi è stata la popolare influencer Desiree Maldera, figlia dell'ex calciatore Aldo Maldera.

Su Instagram la 29enne ha raccontato di essere stata rapinata in pieno giorno in un parcheggio: " Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito e ahimé ho preso un pugno. Ero all'interno della mia macchina e ho abbassato il finestrino per prendere il ticket del parcheggio e un uomo è sceso e con il viso scoperto, mi è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l'orologio. L'ho preso a morsi e non l'ho lasciato finché non mi ha dato un pugno ".



La Maldera, nota per avere partecipato ad alcuni reality su Real Time e a una delle prime edizioni di Temptation Island, ha poi concluso: " Mi sono lavata e sono andata a cena. Un imbecille che tanto beccheranno non rovinerà di certo la serata a una stella" . Poche ore dopo la pubblicazione dei messaggi, però, Desiree ha realizzato alcuni video per spiegare meglio l'accaduto. L'influencer ha spiegato che si stava recando dal suo chirurgo estetico e, non avendo trovato posto davanti alla clinica, ha preferito parcheggiare la Porsche di suo marito in un parcheggio privato. E alla sbarra di ingresso è stata aggredita: " Sicuramente quello uomo mi stava seguendo e mentre stavo ritirando il ticket è entrato e io istintivamente mi sono coperta il polso dove tenevo l'orologio ".