Aggredita per strada la fidanzata di Rovazzi: "Mi hanno lanciata sul marciapiede"

Sono stati attimi di paura quelli vissuti da Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi Karen, popolare youtuber e fidanzata di Fabio Rovazzi. La 28enne stava rientrando nel suo appartamento in centro a Milano dopo una visita medica, quando è stata aggredita per strada da due malviventi.

" Sto ancora tremando ", ha scritto sul suo profilo personale di Instagram, raccontando l'aggressione con una breve storia. Tutto si sarebbe svolto nel giro di pochi minuti vicino al suo appartamento, dove la youtuber stava rientrando dopo avere effettuato un controllo medico: " Due uomini mi hanno aggredita, mi hanno lanciata sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi). Ero terrorizzata ".

Scioccata dalla violenza dei due sconosciuti, la fidanzata di Rovazzi non è riuscita a memorizzare la targa dell'auto sulla quale i due uomini sono saliti subito dopo averla sbattuta a terra e averle rubato il cellulare. " Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male. Non mi era mai capitata una cosa simili, sto ancora tremando ", ha raccontato nelle sue storie Instagram la Casiraghi. Con lei non c'era Rovazzi, che in questi giorni si trova a Los Angeles per impegni di lavoro.

Rientrata nel suo appartamento ancora scossa dall'aggressione, la youtuber ha scelto di condividere con i propri follower il brutto episodio vissuto. Su Instagram la compagna di Rovazzi, che recentemente ha pubblicato il suo primo romanzo "Eva sbagliata", ha mostrato anche le escoriazioni alle gambe causate dalla caduta sul marciapiede dopo l'aggressione. Pochi giorni fa era toccato a Miriana Trevisan subire l'aggressione di uno sconosciuto in pieno giorno in un parco pubblico nella capitale. Roma come Milano, oggi le grandi città appaiono sempre meno sicure.