Rita Dalla Chiesa: "Così ho evitato AstraZeneca"

" Sono sicuramente a favore del vaccino ma AstraZeneca mi ha fatto venire tanti dubbi ". Non ha usato giri di parole Rita Dalla Chiesa che, nelle scorse ore, è stata ospite di Mara Venier nel contenitore televisivo del pomeriggio di Rai1 Domenica In. La giornalista, nel parlare della campagna vaccinale anti-Covid, ha manifestato dubbi sul vaccino creato dalla multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese.

Dubbi che, dopo i casi di trombosi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, hanno infuso un clima di preoccupazione e sospetto tra gli italiani. L'Ema lo scorso 18 marzo ha dato il via libera dopo la momentanea sospensione per controlli e accertamenti. E il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha chiarito: " Il vaccino AstraZeneca può essere somministrato a tutti, dai 18 anni in su. Fermo restando la somministrazione preferenziale sugli over 60 ".

Io sono nella fascia over 70, ma sentir parlare di AstraZeneca come di un vaccino adatto prima ad un'età e poi ad un'altra mi ha fatto venire qualche dubbio

A mio avviso occorre confrontarsi e chiedere consiglio al proprio medico

Ed è proprio su questa "confusione" sulle fasce di età che Rita Dalla Chiesa ha puntato l'attenzione con. Ospite in collegamento esterno dalla sua abitazione, Rita Dalla Chiesa ha espresso i suoi dubbi: "". Dubbi condivisi anche da, direttore de Il Giornale, che ha dichiarato di comprendere i timori di Rita Dalla Chiesa e di tutti i cittadini, puntando poi l'attenzione sul caro prezzo che l'Italia sta pagando per una comunicazione di massa sempre meno qualificata: "".