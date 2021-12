Due casi di Covid a Miss Italia: salta l'elezione della più bella d'Italia

Miss Italia finisce qui. Per tutte. A sorpresa, ma forse neanche tanto, l'edizione 2021 è saltata a causa della positività di due concorrenti. In un comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore dagli organizzatori della manifestazione, si spiega: " È stata presa una decisione drastica ma indispensabile per la sicurezza e la salute di tutti ".

La finalissima, che avrebbe portato all'elezione di Miss Italia 2021, era in programma domenica 19 dicembre a Venezia. Da tre settimane le concorrenti stavano girando la mini-serie di Miss Italia trasmessa in streaming su Helbiz Live dopo l'addio alla televisione del concorso di bellezza. La cantante Elettra Lamborghini e la Iena Alessandro Di Sarno avrebbero dovuto incoronare la nuova reginetta d'Italia nella serata conclusiva, ma il sogno delle venti Miss in gara si è interrotto bruscamente a pochi giorni dalla finale. Durante i controlli quotidiani previsti dall'organizzazione, due concorrenti sono risultate positive al Covid e il protocollo di sicurezza dell'evento si è subito messo in moto. Kermesse interrotta ed elezione rinviata al nuovo anno.

È stata Patrizia Mirigliani, patron della manifestazione, a comunicare il rinvio ai giornalisti e alle ragazze. Durante una conferenza stampa tenutasi nelle scorse ore, la Mirigliani ha spiegato la necessità di sacrificare lo spettacolo in favore della salute: " Dopo il riscontro di due casi di contagio tra le concorrenti, insieme al personale del concorso, della produzione televisiva, tutti i collaboratori e al Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, abbiamo deciso di sospendere l'evento e rinviarlo a gennaio 2022. In attesa dell'evoluzione della situazione epidemiologica ".

Patrizia Mirigliani ha pianto annunciando la sospensione dell'evento, che negli ultimi anni ha subìto un drastico ridimensionamento: prima rifiutato dai canali Rai, poi escluso dalla tv e costretto a trovare una nuova dimensione sul web. "La sicurezza viene prima di tutto", ha però affermato il primo cittadino di Venezia. La fascia di più bella d'Italia sarà indossata dunque, ancora per qualche settimana, da Martina Sambucini, eletta nel concorso del 2020. Lei, 19 anni di Frascati, subito dopo l'elezione confessò di avere avuto il Covid poco prima di iniziare il lungo percorso, che l'avrebbe portata alla fascia di Miss.