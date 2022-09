Incubo listeria, l'esperto: "Ecco a cosa fare attenzione"

Continua a esserci preoccupazione per i lotti di wurstel contaminati dal batterio Listeria Monocytogenes che avrebbero provocato 61 ricoveri e tre decessi ma collegati a pazienti con ben altre patologie. Come abbiamo visto sul Giornale.it, il ministero della Salute consiglia di mantenere alta l'attenzione " a seguito dell'aumento dei casi clinici dovuti alla contaminazione di alimenti " come scrive in un comunicato. I prodotti sono stati prontamente ritirati dal mercato ma questo batterio si può trovare anche in situazioni diverse oltre al caso specifico di cronaca.

"Come evitare l'infezione"

Il prof. Mauro Pistello, Ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’Università di Pisa, intervistato dal Messaggero ha spiegato che per evitare l'infezione da Listeria " è importante prestare attenzione alla conservazione degli alimenti ". Infatti, questo batterio è tutt'altro che raro ma è molto comune e si trasmette " ingerendo latticini e alimenti che non sono pastorizzati o ben conservati ". Il segreto è tutto lì: non lasciare confezioni aperte, manomesse e saperle conservare secondo le indicazioni del prodotto. L'esperto ha spiegato che gli alimenti debbano essere sempre ben conservati. Nel caso dei latticini, se la " confezione è un po' gonfia oppure se si cominciano a formare delle bolle all’interno del prodotto, è bene non consumarli. Nella maggior parte dei casi potrebbero esserci batteri più o meno innocui, però potrebbe anche trattarsi di Listeria" .

Quali sono i sintomi

Se si è stati poco attenti o sfortunati, nella maggior parte dei casi il batterio provoca soltanto lievi infezioni localizzate nell'apparato gastroenterico. Soltanto in rari casi si può incorrere nella meningite " che ha caratteristiche simili a quella causata dal meningococco, ossia rigidità locale, febbre, confusione, perdita di conoscenza ". La letalità è bassissima " ma se l’infezione non viene riconosciuta subito e non è correttamente trattata si rischia anche la vita ", ha spiegato al quotidiano romano il prof. Pistello. il batterio si sviluppa facilmente negli immunodepressi ma anche nei bambini e negli anziani.

Perché la scadenza non conta