"Una pizza 65 euro: ecco quanto costa mangiare da Briatore". E scoppia la polemica

Dopo Londra e Montecarlo, Flavio Briatore ha deciso di portare il suo "Crazy Pizza" anche in Italia. Milano e Roma le sedi scelte per la sua pizzeria, anzi per il suo "brand", semplicemente un posto elegante e chic. Qualcosa di nuovo, dunque, anche se non sono mancate le polemiche per i prezzi, ritenuti da qualcuno troppo esosi.



Tra gli scontrini online e le prese di posizione più che comprensibili di Briatore, Repubblica ha voluto fornire una testimonianza diretta del "Crazy Pizza". Una cena di quattro persone, tra la pizza Pata Negra (65 euro) e una Crab Salad (35 euro), tra un Moscow Mule e una Nastro Azzurro. Il conto? 260 euro, con il coperto a 2 euro a persona e l'acqua da 0,75 a 4 euro.

"Serviamo ottime pizze, in un posto elegante, con un servizio impeccabile. La pizza è un prodotto importante, ma è presentato in modo cheap, noi gli abbiamo creato intorno un enviroment diverso"

Trapela un po' di irriverenza nella descrizione della serata e dei prezzi del locale di Briatore, a partire dalla bottiglia di rosso da 1.900 euro (ma con il calice si spendono 3 euro e 50, ndr). Una cosa però è innegabile: il costo dei prodotti e dei servizi del locale non sono tenuti nascosti. Il menù riporta chiaramente le cifre di pizze e bibite, mentre per i più pigri c'è anche la possibilità di scoprirle da casa: sul sito internet di "Crazy Pizza" è riportato tutto con la massima chiarezza. Senza dimenticare, per citare sempre l'imprenditore, che anche a Riad e Monaco una margherita costa 14 euro.Tanto stupore per nulla, in poche parole. Lo stesso Briatore aveva preannunciato - proprio ai microfoni di Repubblica - di ambire a una, con tutte le ripercussioni del caso: