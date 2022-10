È autunno ma (ancora) non cadono le foglie: ecco perché

La prolungata ed eccezionale ondata di caldo inizia a creare più di qualche preoccupazione per quanto concerne il settore agricolo, sia in fase di produzione che in previsione della raccolta. Non solo non cadono le foglie di piante e alberi, che a causa delle temperature elevate non sono ancora entrate nella consueta fase di riposo vegetativo stagionale, ma abbondano ancora mosche e zanzare: un autunno decisamente inusuale, in cui si torna a parlare di emergenza siccità.

Cosa sta accadendo

A lanciare l'allarme è Coldiretti, che ha effettuato un'analisi relativa al clima anomalo registrato su tutta la Penisola: il 2022, per lo meno relativamente ai primi 9 mesi, si sta delineando come l'anno più caldo di sempre, con temperature superiori di quasi un grado (+0,96°C) rispetto alla media storica e precipitazioni ridotte di 1/3 sebbene più violente. Questo, per lo meno, emerge dall'interpretazione dei dati fornita dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima Isac-Cnr.

Il prolungamento della fase vegetativa, dovuto per l'appunto all'eccezionale caldo, oltre a bloccare la caduta delle foglie rischia di fare ripartire le fioriture: il timore è che queste siano esposte ai danni causati da un drastico quanto prevedibile calo delle temperature. Il pericolo più grande è che le gemme che fioriranno anticipatamente, destinate a gelare, possano venire a mancare in primavera, causando una brusca diminuzione del potenziale produttivo dei campi e di conseguenza del raccolto. "Le fioriture anomale, fuori periodo, causano anche" precisa inoltre Coldiretti, "problemi alle persone allergiche ai pollini, provocando allergie e raffreddori non previsti" .

Ma il caldo anomalo è responsabile anche di conseguenze di altro genere. Nelle campagne, infatti, i parassiti rimasti attivi stanno colpendo le colture ancora in campo. Qualora l'inverno non fosse particolarmente rigido, il numero di insetti svernanti potrebbe incrementarsi: sopravvivendo, questi si ripresenterebbero ancora più numerosi e dannosi durante la stagione primaverile.

Emergenza siccità

Le temperature elevate e le scarse precipitazioni hanno riportato l'attenzione sull'allarme siccità, sebbene fuori stagione. In Veneto, addirittura, gli agricoltori si sono visti di recente costretti ad aprire i rubinetti per irrigare i campi con lo scopo di salvaguardare la raccolta di kiwi e proteggere le colture di radicchio.