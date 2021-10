Porte scassinate: scatta l'assalto No vax al centro vaccinale

Hanno forzato le porte di un centro vaccinale, si sono intrufolati all'interno e hanno distrutto alcune suppellettili e l'impianto di riscaldamento. È accaduto questa notte a Comacchio, in provincia di Ferrara. Fortunatamente, da un primo sopralluogo, gli operatori che questa mattina hanno scoperto quanto successo hanno affermato che le dosi di vaccino conservate all'interno non sono state sottratte né manomesse dagli assaltatori No vax.

Solo un computer è stato rubato dai No Vax e ritrovato più tardi vicino alla struttura, completamente distrutto. L'Asl locale ha sporto denuncia per un'azione che non è solo vandalica, ma che rappresenta un atto intimidatorio nei confronti della campagna vaccinale. Che però non si ferma, perché medici e infermieri hanno confermato tutti gli appuntamenti di oggi. " Questo atto gravissimo - ha commentato l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini - giunge dopo gli imbrattamenti, effettuati sempre a Ferrara, e altri atti messi a segno. Atti che, di qualsiasi natura siano, non devono restare e non resteranno impuniti. Le indagini sono già in corso e credo si debba essere inflessibili nei confronti degli autori di queste azioni ignominiose, che oltre a provocare un danno alla cosa pubblica, mirano a rallentare un’operazione di sanità pubblica, messa in atto per la nostra comunità, quali sono le vaccinazioni. Operazione dalla quale non abbiamo alcuna intenzione di deflettere ".