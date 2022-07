"Erano almeno in cinque...". Orrore fuori dalla discoteca: così hanno stuprato la 17enne

Stuprata dal branco all'esterno della discoteca mentre si trovava in compagnia del fidanzato. È quanto accaduto ad una 17enne di Ascoli nella notte tra mercoledì e giovedì. " Erano in 5 o 6 ", ha raccontato la vittima alla polizia dopo che in ospedale le sono state riscontrate ferite compatibili con i segni di un abuso sessuale. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nel tentativo di risalire agli aggressori.

I fatti

L'aggressione è avvenuta all'esterno di un noto locale di Porto d'Ascoli, una frazione di San Benedetto del Tronto, sulla riviera marchigiana. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nazione, all'uscita dalla discoteca, la 17enne si sarebbe appartata col fidanzatino in una zona poco illuminata quando, all'improvviso, sarebbe sopraggiunto un gruppo di coetanei. Forse dei conoscenti o amici della coppia. Il branco si sarebbe accanito sulla ragazzina salvo poi dileguarsi nel buio dopo l'abuso. Rientrata a casa, la giovane ha raccontato ai familiari di aver subito una violenza sessuale manifestando l'intenzione di denunciare gli aggressori. Ieri mattina (venerdì ndr) si è presentata insieme alla madre al Pronto soccorso per farsi visitare: i medici hanno accertato l'abuso. Subito dopo è scatta la denuncia al commissariato locale.

Le indagini

Subito dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, gli agenti si sono attivati per dare la caccia agli aggressori. Sulle indagini c'è strettissimo riserbo poiché potrebbero essere coinvolti verosimilmente anche dei minorenni. Gli investigatori stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina nel tentativo di identificare i malintenzionati. I poliziotti hanno sentito anche il fidanzato della 17enne che avrebbe confermato la dinamica dell'accaduto. La procura ha aperto un fascicolo d'indagine per fare luce sulla drammatica vicenda. La riservatezza è massima così come gli accertamenti richiedo moltissima attenzione. Non è escluso, però, che già nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.