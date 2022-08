Il tribunale blocca l'evento di Corona in discoteca: ecco cosa è successo

Ennesima tegola per Fabrizio Corona anche se, questa volta, l'ex fotografo c'entra ma solo in parte. L'ex re dei paparazzi era atteso come ospite al Kursaal, uno dei più noti stabilimenti balneari del Lido di Ostia, ma la serata è stata annullata su disposizione del tribunale di Milano, che ha ritenuto " inopportuna " la scelta della location.

Come riporta Il Messaggero, l'alert del prefetto di Roma Matteo Piantedosi e dal questore capitolino Mario Della Cioppa non è scattato per la presenza di Fabrizio Corona sul litorale romano come ospite di un evento. Bensì per il locale dove si sarebbe dovuta svolgere la serata, il Kursaal, che nelle scorse settimane era già stato sanzionato per avere allestito una discoteca abusiva all'interno dei locali dello stabilimento.

Nonostante il divieto, i gestori avevano organizzato una serata con musica con ospite proprio Fabrizio Corona, la cui presenza era stata regolarmente autorizzata dall'ufficio misure di prevenzione del tribunale di Milano, che lo segue. Il 48enne aveva pubblicizzato la sua ospitata attraverso i suoi canali social e la locandina dell'evento circolava in rete da giorni. Peccato che il Kursaal non avesse le autorizzazioni necessarie per trasformarsi in una vera e propria discoteca. La polizia del Lido di Roma, che in questi mesi estivi ha vigilato sulla movida notturna del litorale per scongiurare incidenti e risse, ha intercettato l'evento e ha inviato una nota informativa al tribunale milanese, che ha ritenuto " inopportuna " la scelta della location e ha negato l'autorizzazione a Corona.

La questura di Roma aveva già imposto ai gestori del Kursaal la cessazione di attività per le serate danzanti dopo i due episodi di sangue avvenuti sul litorale romano, che avevano interessato proprio lo stabilimento e un altro locale poco distante. Nonostante il divieto, i titolari avevano organizzato comunque l'evento con Fabrizio Corona poi sfumato all'ultimo minuto. Per una volta la notorietà dell'ex re dei paparazzi - che ha da poco ottenuto l'affidamento terapeutico in una comunità, dove svolge volontariato e segue un percorso di riabilitazione - è servito a mettere un freno all'abusivismo notturno.