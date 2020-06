Fabrizio Corona ce l’ha fatta: niente carcere aggiuntivo

Si attendeva già da ieri la sentenza che avrebbe stabilito se Fabrizio Corona, doveva nuovamente essere tratto in carcere per scontare altri nove mesi per la revoca dell’affidamento in modo retroattivo. Domenica scorsa nel corso di “Live non è la D’Urso” aveva registrato un videomessaggio dicendosi tranquillo: “ Sono sereno, anche se questo è un momento particolare, ma voglio avere fede nella giustizia italiana e spero che per una le cose vadano come devono andare. Ho fatto più di sei anni dietro le sbarre, ora sono agli arresti domiciliari ”.

In realtà secondo le parole del suo avvocato, Ivano Chiesa, Fabrizio era molto preoccupato per la decisione della Corte di Cassazione. Ad avere lo stesso timone, anche la mamma dell’ex re dei paparazzi che a lungo ha parlato della patologia di cui soffre il figlio, a suo dire il vero motivo dei colpi di testa a cui Fabrizio ci ha da sempre abituato.

“ Il suo ritorno in carcere sarebbe controproducente ”, aveva detto l’avvocato - per questo viste le sue patologie gli erano stati concessi gli arresti domiciliari ”. Oggi lo stesso ha commentato la decisione con un: “ Vittoria, sono contento. Giustizia per Fabrizio ”. E anche Corona stesso, ha dato la notizia tramite il suo account Instagram usando le parole del ‘Che’: “ Hasta la victoria sempre. Vamos guerrero. E andiamo C***o ” ovviamente l’ultima parte della frase non è attribuibile al ‘Che’ ma ad una esternazione di felicità di Corona.

Molti fan si sono congratulati lasciando post di incoraggiamento a quello che a detta di molti è un uomo molto cambiato. Fabrizio Corona che era scappato dall’italia per poi consegnarsi alla giustizia, che aveva lanciato biancheria intima di sua creazione per denunciare l’ingiustizia del suo arresto non esiste più. “ Lo psicologo che lo sta seguendo - ha dichiarato la madre - sta facendo un ottimo lavoro. Ora è più sereno, responsabile, ha un ottimo rapporto con i fratelli e con suo figlio Carlos ”.

Anche il rapporto con la sua ex moglie Nina Moric e madre di suo figlio, sembra vivere un momento estremamente sereno, i due sono molto uniti e dopo anni di lotte e profonde liti, sono tornati uniti come una vera famiglia. Fabrizio continuerà quindi il suo periodo di riabilitazione ai domiciliari dove, come dicevamo è seguito da uno psicologo.