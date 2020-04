La fake news sui social che avvelena l'informazione

In questo periodo bisogna fare maggiore attenzione alle notizie. Sui social corrono fiumi di fake news che rischiano di creare confusione tra i lettori e soprattutto rischiano di creare allarmismi sul fronte dell’emergenza Coronavirus. Questa mattina su Facebook e su Whatsapp ha iniziato a circolare una fake news sui rischi del contagio da Covid-19. Una foto in cui appare la home page del nostro sito con un titolo totalmente falso: “Il virus si propaga nell’aria e si diffonde anche scorreggiando”. Il titolo viene poi accompagnato da un sommario in cui si parla di rischi per “l’infiammazione del lato b”. Questa notizia non è mai apparsa sul sito de ilGiornale.it. Chi ha diffuso questa fake news in rete ha usato una foto scattata al pc alla nostra home page e ha modificato il titolo di un altro articolo.

La news che abbiamo pubblicato ha la stessa foto usata per creare la fake news ma un continuo e soprattutto un titolo diverso: “L’esperto: “Il virus si propaga anche solo parlando”. In home page avevamo mostrato ai lettori questo titolo: “Il virus si propaga nell’aria e si diffonde anche parlando”(Qui il link). Il tutto per dare ai nostri lettori informazioni riguardo ad uno studio condotto dalla Accademia nazionale delle scienze americana che affermava la tesi di un raggio di azione del virus di due metri attraverso il respiro. Ma sempre lo stesso studio ha sottolineato che in questo momento non ci sono prove di un rischio infezione. Qualcuno invece sui social ha usato questo titolo per fare dell’ironia davvero inutile e soprattutto ingannevole. La foto fake della nostra home page è circolata su diversi profili Facebook, uno su tutti quello di “Netrip” che lancia la foto fake con “Ultime dal web”. Ribadiamo ancora una volta che questa news e questo titolo non sono mai apparsi sulla nostra home page e che di fatto si tratta di una gigantesca fake news. Solo qualche settimana fa avevamo dovuto fare i conti con un episodio simile. In quel caso era stato modificato ancora una volta un titolo con l’uso di un fotomontaggio per trasformare il titolo “Confermato in Africa primo caso di Coronavirus” in “Confermato a Chioggia primo caso di Coronavirus”. Ci auguriamo che queste fake news cessino di infestare i social e il web tutto perché ledono il diritto all’informazione dei nostri lettori. IlGiornale.it continua e continuerà ad informare sull’emergenza drammatica che stiamo vivendo con serietà e segnalando tutte le fake news che cercano di creare paure o che fanno dell’ironia dimenticando che questo Paese piange già da qualche settimana migliaia di morti.