Ponte Morandi, l'ira delle vittime contro Toscani: "43 morti non contano?"

"Quarantatré morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto" . Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi si trovano costrette a replicare alle parole scioccanti di Oliviero Toscani, che è era permesso di derubricare a "cosa di poco conto" la tragedia del 14 agosto 2018.

Ospite in radio a Un giorno da pecora, il fotografo amico della famiglia Benetton ha avuto il coraggio di dire: "Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola…". Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, al timone della trasmissione radiofonica, sono rimasti basiti di fronte all'uscita del 77enne, al quale, nel gelo dello studio, hanno replicato in coro: "Alle persone che sono morte interessa eccome" . Ma Toscani ha pensato bene di rincarare la dose: "Beh, a me non interessa questa storia qui" .

E così oggi i familiari delle vittime, dopo aver subito un tanto inatteso quanto crudele affronto, rispondono per le rime alla sparata di Toscani. Che, chissà, chiederà mai scusa?

Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi, ha diramato una nota nella quale si legge: "Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi, qualche nuova pensata, ogni tanto qualcuno usa i nostri morti per mettersi in mostra o per comunicare idiozie…" . Dunque, il comunicato prosegue così: "Ho sentito registrate delle esternazioni, inopportune e confuse di Oliviero Toscani, ovviamente a lui potrà non interessare che sia caduto un ponte in Italia nel 2018, potrebbe essere che lui viaggi sempre in elicottero, in effetti passare su un ponte francamente è un po' da 'plebei', purtroppo tanti italiani ci viaggiano ogni giorno e qualche persona sotto quel ponte ci è rimasta per sempre, certamente non per qualche strano fulmine vagante" . "43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto" , chiosa la nota.

Le reazioni della politica contro Toscani