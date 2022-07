La 'profezia' di Crosetto: "Faranno di tutto per fermare Giorgia"

Ormai da anni, Guido Crosetto ha deciso di allontanarsi dalla politica attiva. È stato tra i fondatori di Fratelli d'Italia ma preferisce dedicarsi alle attività imprenditoriali a tempo pieno, anche se non disdegna una chiacchiera politica sui temi più caldi dell'attualità, tra i quali c'è anche il rinnovo del parlamento nel 2023. Le elezioni potrebbero sancire la salita a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni come esponente del partito che, al momento, ha maggiori consensi tra gli italiani. Ma Guido Crosetto ha le idee molto chiare in merito e avanza dubbi sulla possibilità che questo possa avvenire.

" Fa paura perché è determinata, non è ricattabile, non ha fatto promesse a nessuno, è fuori dagli schemi e non si vende. È partito il tam tam per provare a screditarla: ci porterà fuori dall'euro o dalla Ue, è fascista, e amenità simili Fesserie. E poi, chi dovrebbe giudicarla? Una commissione? Un gruppo di persone? Un partito? Una loggia? ", spiega Crosetto a La Nazione. Dubbi che solo pochi giorni fa erano stati avanzati anche dalla sorella della leader di Fratelli d'Italia. E nel suo ragionamento sottolinea che nel nostro Paese " c'è un sistema sclerotizzato che blocca il Paese, a guida comunista e sinistra democristiana, che dalla vittoria della Meloni si sentirebbe messo in discussione e minacciato. Non nei valori, ma nella gestione del potere ".

Secondo il fondatore di FdI, indizi su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi si trovano nell'ipotesi, finora solo giornalistica e senza riscontri nei Palazzi, di prolungare la legislatura fino a maggio 2023 per consentire le nomine all'attuale esecutivo: " Sarebbe un atto ai limiti dell'eversione democratica e di certo uno sfregio in piena regola alla sovranità popolare ". Crosetto ha poi aggiunto: " Pensi al vulnus di un'autorità terza che ritardasse il più possibile le elezioni (le attuali camere scadono a marzo 2023) per fare in modo che siano un Parlamento in scadenza e un governo tecnico, da lei stessa individuato, a nominare Eni, Enel, Ferrovie, etc. In nessuna altra nazione al mondo potrebbe essere ipotizzato ".