Fausto Leali elogia Mussolini al Gf. L'Anpi: "Conoscere la storia può evitare figuracce"

Le dichiarazioni di Fausto Leali al Grande Fratello Vip sono quasi diventato un caso politico, dopo essere diventate uno dei principali argomenti di discussione mediatici nel corso delle scorse ore. A meno di 24 ore dal suo ingresso, infatti, il cantante si è lanciato in un paragone azzardato visto il contesto, disquisendo su quanto di giusto avrebbe fatto secondo lui Benito Mussolini per l'Italia durante la sua dittatura. Le parole di Fausto Leali sono rimbalzate velocemente dai social a tutti i media, con dibattiti anche in tv e sui quotidiani nazionali e anche l'Anpi in queste ore ha voluto esprimere il suo parere.

Il discorso di Fausto Leali è avvenuto in un momento di grande relax nella Casa, durante il quale i concorrenti dialogavano sulla percezione del preconcetto e del giudizio verso il prossimo. " Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose strepitose ", ha detto il cantante a Enock Barwuah, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck, che si trovavano con lui in giardino. Quali "cose strepitose" avrebbe fatto Benito Mussolini lo spiega lo stesso Leali: " Ha fatto delle cose per l’umanità, per le pensioni, le cose… Poi è andato con Hitler. Hitler nella storia era un fan di Mussolini ". Fausto Leali ha eccessivamente semplificato un discorso tropp complesso da trattare con quella leggerezza in un contesto televisivo come quello del Grande Fratello.

Le sue parole sono state immediatamente estrapolate e fatte oggetti di attacchi, spesso strumentali e poco argomentati, da parte degli utenti della rete. È bastato che Fausto Leali nominasse il duce per sconvolgere l'opinione pubblica e quello che, fino a quel momento, è apparso agli occhi di tutti come un uomo maturo placido e tranquillo, agli occhi di alcuni si è subito trasformato in una sorta di attivista dell'estrema destra. Non è mancato anche un commento dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, l'Anpi, che raggiunta dall'Adnkronos non ha comunque speso molte parole per il cantante del Grande Fratello: " Non abbiamo nulla da dire, se non che conoscere la storia può evitare brutte figure ".

Domani andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 condotta da Alfonso Signorini e non è escluso che il giornalista e presentatore non affronti la tematica. Proprio Signorini, nel corso della prima puntata e a pochi minuti dall'inzio era stato paragonato al duce da Pupo, opinionista del programma.