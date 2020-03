Ferrara, pesta carabinieri poi urla: "State attenti ho coronavirus"

Una cittadina straniera regolarmente residente a Portomaggiore, un comune in provincia di Ferrara, è finita in manette con le accuse di resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per procurato allarme. Inoltre dovrà rispondere anche dell'inosservanza del decreto volto a contrastare la pandemia da coronavirus, che continua a flagellare lo Stivale da Nord a Sud.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Resto del Carlino la donna sabato scorso si trovava all'interno di una tabaccheria del paese quando all'improvviso ha iniziato a dare di matto, facendosi cogliere da una vera e propria crsi isterica. I pochissimi cittadini presenti hanno così deciso di richiedere l'intervento le forze dell'ordine, con la paura che la straniera potesse fare del male a qualcuno o magari anche a se stessa.

Neanche la presenza degli uomini in divisa è riscita a riportare la donna a più miti consigli: invitata dai carabinieri intervenuti prontamente ad uscire fuori dall'esercizio commerciale questa ha dapprima minacciato neanche troppo velatamente i militari, poi si è letteralmente buttata a terra, salvo poi rialzarsi e tentare di rivolgere una violenta raffica di calci e pugni all'indirizzo dei carabinieri.

A questo punto è stato richiesto l'intervento del personale medico del 118. Al loro arrivo i sanitari sono stati minacciati dalla straniera, la quale ha iniziato ad urlare " State attenti ho il coronavirus. Sono malata di coronavirus". Come da prassi l'esagitata è stata così portata all'ospedale di Ferrara, dove i medici l'hanno sottoposta a tampone ed a tutti gli esami previsti dal protocollo, i quali hanno dato esito assolutamente negativo. Da qui inevitabili per lei sono scattate le manette ai polsi.

Rimanendo in provincia di Ferrara - più precisamente a Copparo - i carabinieri della locale stazione hanno denunciato il titolare di un'attività perchè sorpreso a vendere beni e materiali assolutamente non di prima necessità, andando quindi contro le nuove misure adottate dal governo giallorosso in materia di contrasto all'emergenza da coronavirus nel nostro Paese.