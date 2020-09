Flavio Briatore: "Sfigati e giornaloni... Per loro ero già morto"

Dopo oltre 20 giorni di positività, Flavio Briatore è guarito dal Covid. L'imprenditore ha fatto ritorno nella sua residenza di Montecarlo dopo aver rispettato l'isolamento nella villa di Daniela Santanché a Milano, dove è stato continuamente seguito dai medici dell'ospedale San Raffaele. Dopo i canonici due tamponi negativi, il patron del Billionaire è tornato alla sua quotidianità e a qualche giorno dall'uscita dall'isolamento ha voluto raccontare la sua esperienza diretta col Covid in un video di 5 minuti pubblicato sul suo profilo Instagram.

" Sono tornato a casa e la prima cosa a cui penso sono i malati di Covid, a cui auguro di uscire nel più breve tempo possibile dalla malattia, come ne sono uscito io. Non voglio minimizzare la malattia, voglio solo raccontare cosa mi è successo ", premette Flavio Briatore all'inizio del lungo video registrato nella sua residenza di Montecarlo. L'imprenditore ricorda la polmonite contratta lo scorso anno, quando ancora in Italia non era scattato l'allarme Covid. Anche in quell'occasione venne ricoverato all'ospedale San Raffaele e afferma che quell'esperienza, durante la quale stette molto male, non può essere minimamente paragonata con quella da lui vissuta con il nuovo coronavirus: " Non voglio banalizzare, ma la mia esperienza è questa. Sono stato 3-4 giorni in ospedale e poi sono stato seguito a casa di Daniela Santanchè ".