Briatore è guarito dal Covid: dopo due tamponi negativi è tornato a Montecarlo

Flavio Briatore ha lasciato la villa milanese di Daniela Santanché dove si trovava in isolamento dallo scorso 29 agosto per fare ritorno a Montecarlo. È quanto apprende l'Ansa da fonti vicine all'imprenditore, che dopo i canonici due tamponi negativi, come da protocollo, può essere considerato guarito dal Covid. L'imprenditore ha potuto lasciare l'Italia per tornare nella sua abituale residenza monegasca, dopo aver anche subito un ricovero all'ospedale San Raffaele, dove è stata individuata la positività al nuovo coronavirus.

La conferma di quanto saputo dall'Ansa si trova anche nelle storie Instagram di Flavio Briatore, che poche ore fa ha condiviso un brevissimo video sul suo profilo. L'imprenditore si troverebbe già a Montecarlo, visto che nella clip postata su Instagram inquadra la vetrina di una pasticceria con bellissime torte decorate con scritte in francese. A quasi tre settimane dalricovero, quindi, il patron del Billionaire ha potuto fare ritorno alla sua abitazione, con un look simile a quello scelto quando era stato dimesso per andare in isolamento. Dal riflesso della vetrina, infatti, si vede l'imprenditore con mascherina e cappellino da baseball con visiera calata sugli occhi. Già alcuni giorni fa Briatore era tornato a farsi vedere sui social dopo l'assenza prolungata.

" Ciao amici, follower, non sono spartito. Eccomi qua. Sto bene, e vi ringrazio per tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni ", dice l'imprenditore nel video caricato sei giorni fa, augurandosi che quell'isolamento potesse terminare rapidamente. " Ho voglia di ricominciare ma nel frattempo sono occupato. Stiamo monitorando tutto quello che succede ", continua Flavio Briatore dalle stanze del suo isolamento, dove non ha mai smesso di lavorare e di seguire i suoi tanti affari. Nel video non manca un ringraziamento al professore Alberto Zangrillo, che l'ha preso in cura all'ospedale San Raffaele e un incoraggiamento: " Un abbraccio a tutti, Ne sono passate tante, anche questa passerà. L’importante è sempre aver voglia di andare avanti e non fermarsi mai. Non ci fermeremo mai! ".