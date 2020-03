Quel folle weekend di marzo, poi boom di contagi a Milano

Un mese fa, la notizia del primo caso di coronavirus in Italia e da lì i contagi sono cresciuti giorno dopo giorno. Era il 20 febbraio quando il virus ha colpito Codogno, nel Lodigiano. Oggi, a distanza di un mese, i numeri sono molto elevati: in Lombardia ci sono 22.264 contagiati, (2.380 in più rispetto a ieri); i decessi sono in totale 2.549, (381 solo nelle ultime 24 ore); 7.735 gli ospedalizzati mentre le persone in terapia intensiva sono salite a 1.050; 4.235 i dimessi.

Preoccupano i numeri nelle province di Bergamo e Brescia, che contano rispettivamente 5.154 e 4.648 casi. Ma crea allarmismo anche la situazione a Milano. In quattro giorni, nel milanese, sono raddoppiati i casi di persone positive al coronavirus. Oggi, secondo i dati comunicati dall'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, i dati parlano di 3.804 contagi nella Città metropolitana e 1.550 nel capoluogo. Il doppio rispetto al 16 marzo, quando erano 1.983 e 813. Rispetto a ieri in provincia i casi sono 526 in più, mentre 24 ore fa l'aumento sul giorno prima era stato di 634. Un calo, ma il dato resta comunque significativo.