Fontana: "Abbiamo trovato i medici per l'ospedale in Fiera Milano"

Prosegue la battaglia della Lombardia per creare un ospedale provvisorio in Fiera Milano per ospitare e curare i contagiati dal Coronavirus: nonostante sia arrivato il parere negativo da parte della protezione civile, i lavori stanno continuando come dimostra il progetto di massima al Padiglione 1 e 2. Non a caso Attilio Fontana ha nominato Guido Bertolaso come consulente personale per la realizzazione del piano. Il governatore, ospite a Mezz'ora in più su Rai 3, ha spiegato che servono sia i ventilatori polmonari sia i medici; tuttavia questi ultimi - in seguito all'appello che è stato fatto a livello internazionale - si stanno recuperando " anche da Paesi stranieri, tanti si sono messi a disposizione e sono pronti a operare ". Inoltre, grazie alla misura del governo che ha fatto una deroga, non dovranno più " sottoporsi all'esame di riabilitazione per chi si è laureato all'estero ". Invece i respiratori artificiali sono difficili da trovare poiché " all'estero oggi uno se li tiene per sé, non è una grande dimostrazione di altruismo ".

"Rispettare le misure"

Il leghista - nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata - ha promosso gli interventi adottati dall'esecutivo giallorosso per fronteggiare l'emergenza Covid-19, ma per vedere gli effetti sarà fondamentale la massima collaborazione e il pieno rispetto da parte dei cittadini: " Credo che possano essere sufficienti. Avevamo fatto una serie di richieste un pò più rigide ma il problema vero è che bisogna fare in modo che le misure vengano applicate: mi sembra che finalmente la gente si è resa conto che non era una stupidata ". I risultati si vedranno tra circa una settimana, mentre in questi giorni stiamo assistendo a ondate di nuovi contagi in quanto " l'ultimo weekend è stato uno dei più giocosi ".