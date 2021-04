La foto choc della notte con Grillo&Co: "Genitali sulla testa della ragazza"

Si allungano i tempi dell'inchiesta relativa al caso Ciro Grillo. Come riferito dall'Adnkronos, il Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, è al lavoro per ridefinire il capo di imputazione su alcuni degli indagati. Sarebbe infatti cambiata la posizione di alcuni dei quattro componenti del gruppetto, per i quali in queste ore si starebbero ridefinendo i capi di imputazione. Nello specifico sarebbe stato modificato il secondo, ovvero quello che riguarda una serie di foto " in cui si vedono a tratti due, a tratti tre ragazzi, con i genitali scoperti appoggiati sul capo della seconda ragazza, R.M, amica di S.J., che dorme ". In alcune immagini, sfocate, non si riuscirebbe a individuare con precisione il volto dei giovani coinvolti. Gli inquirenti smentiscono " una nuova indagine " ma i nuovi capi di accusa fanno parte sempre dello stesso fascicolo.

Ve ne avevamo già parlato a novembre 2020, quando sui giornali venivano svelati i contenuti del fascicolo giudiziario relativo alla vicenda che ha coinvolto il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e suoi tre amici. A smarcarsi di recente è stato Francesco Corsiglia, uno degli amici di Ciro Grillo: " Ho avuto un rapporto consenziente con S.J., eravamo solo io e lei, poi mi sono addormentato. Di ciò che è successo dopo io non so niente ". Il dettaglio sull'ora in cui avrebbe preso sonno lo potrebbe collocare fuori dal rapporto sessuale di gruppo. Va inoltre considerato un ulteriore aspetto: pare che Corsiglia non compaia nelle foto e nei video di quella notte.

