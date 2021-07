13enne smembrato e mangiato. L'orrore nel sacco

In Francia, nell'ambito di un'indagine di polizia, è stata fatta di recente dalle autorità una raccapricciante scoperta, con gli agenti che hanno infatti trovato in una villa un sacco contenente il cadavere " smembrato e mangiato " di un 13enne. Il macabro ritrovamento è avvenuto questa domenica a Tarascona, nel sud del Paese. I poliziotti, dopo avere scoperto i resti umani in questione, hanno anche freddato il presunto assassino.

Il ritrovamento di quel sacco si è verificato al culmine di un'indagine partita venerdì scorso, intesa a rintracciare un 13enne scappato allora di casa e apparentemente diretto verso l'abitazione della madre. Mentre cercavano appunto il ragazzo scomparso, le forze dell'ordine avevano ricevuto, verso le 23 di sabato, una segnalazione; in base alla soffiata, un sacco contenente pezzi di cadavere si trovava all'interno di una villa di Tarascona.

Entrati in tale proprietà, che era in quel momento disabitata, i poliziotti si erano messi a cercare il sacco avvistato dal testimone, per poi fare la sconvolgente scoperta. Nel sacco in questione, gli uomini in divisa hanno trovato un corpo mutilato, subito identificato come il 13enne sparito, a cui erano stati " segati "un braccio e la testa. Quest'ultima è stata poi rinvenuta dentro un secchio all'interno della medesima abitazione ed era " mezza mangiata "; sempre nella villa, gli investigatori hanno anche trovato degli " oggetti per riti satanici ".

In seguito all'agghiacciante scoperta, la polizia si è messa sulle tracce del presunto responsabile del delitto, scovando nella stessa villa un sospettato: un uomo sulla trentina già noto alle forze dell'ordine per i suoi problemi psichiatrici e per il suo comportamento violento. Tale soggetto, dopo essere stato braccato dagli agenti, avrebbe provato a fuggire dalla scena del crimine lanciandosi dal tetto della villa, ma un poliziotto lo ha abbattuto. Dopo l'uccisione del sospettato, due indagini parallele sono state avviate dall'Ispettorato generale di polizia: una sull'uccisione del ragazzo trovato nel sacco e un'altra sulla morte dell'uomo che stava provando a scappare dal luogo del macabro ritrovamento.