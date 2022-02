A fuoco l'auto di una giornalista del Tg1. Indagano i carabinieri

È mistero attorno all'incendio dell'auto di Cinzia Fiorato, giornalista del Tg1, e di suo marito Vincenzo Iacovino, avvocato. I fatti si sono verificati a Monterotondo, borgo della periferia romana. I due hanno deciso di sporgere denuncia e sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione locale ma al momento non sono stati trovati elementi che facciano supporre l'origine dolosa dell'incendio.

Mentre proseguono le indagini, la coppia è stata precauzionalmente posta in regime di sorveglianza. Impossibile per ora stabilire cosa possa essere successo al suv di Monica Fiorato e di suo marito, ovviamente spaventati per quello che, ai loro occhi, appare come un atto intimidatorio. E lo lascia intendere senza mezzi termini l'avvocato Iacovino con un post lasciato sui social: " Se essere liberi ha un prezzo noi vogliamo esserlo ad ogni costo e con noi tutti coloro che credono nella libertà e nella giustizia! Non ci fermerete mai, miserabili! I vigliacchi codardi hanno bruciato la nostra macchina ma non bruceranno mai la nostra dignità! ".

L'ipotesi del marito della giornalista si basa sul fatto che da tempo i due denuncino fatti gravi che si verificano a Monterotondo durante la notte, di cui uno proprio poche ore prima che la loro auto andasse a fuoco: " Questa sera, dopo che io e Cinzia abbiamo postato le immagini dell’ennesima rissa violenta avvenuta venerdì alle tre di notte tra gente ubriaca e sfatta di ogni sostanza, hanno pensato di metterci a tacere bruciando la nostra macchina. L’atto vile si è consumato in piazza della Libertà, quella che noi stiamo difendendo da sempre ".