Milano in mano alle bande di nordafricani: la tecnica per ripulire i turisti

Si muovono quasi sempre a piedi per le loro scorribande, aiutati da un complice che li attende con uno scooter. Le loro vittime preferite sono i turisti, in particolare stranieri, ma anche gli italiani meno smaliziati, a cui vengono sottratti orologi di valore. A Milano e provincia continuano i furti delle bande di nordafricani, che alloggiano in alberghi di periferia e agiscono nelle zone più ricche della città a caccia dei nababbi da derubare. L’episodio più recente, come racconta il Corriere della Sera, è avvenuto due giorni fa, in piazza San Babila. Un uomo di 31 anni, di origine iraniana, è stato fermato nella Galleria Passarella da due migranti, i quali gli hanno rubato un orologio Hublot dal valore di 6mila euro.

Non si tratta dell’unico caso a Milano. Nelle ultime settimane i furti si sono ripetuti. La vicenda più eclatante lo scorso primo luglio in corso Venezia, quando i ladri sono riusciti a sottrarre a un uomo di 58 anni, cittadino italiano, un orologio Richard Mille da 700mila euro. Gli autori dei furti sono sempre gli stessi: le bande di nordafricani che alloggiano per pochi giorni in città, mettono a segno i loro colpi e poi vanno via se non vengono arrestati prima. La tecnica utilizzata è quella dei tanti ladri del sud Italia che in passato hanno imperversato a Milano. Adesso i migranti sembrano aver preso il sopravvento.

Trenta giorni fa, a finire in manette sono stati quattro algerini con l’accusa di aver trafugato tre orologi Patek Philippeper, dal valore di mezzo milione di euro, e un Rolex Daytona da 40mila euro. Ma che fine fanno questi oggetti preziosi? Come vengono piazzati sui mercati illegali? I clienti non sono i collezionisti, ma chi vuol essere alla moda e gli acquisti avvengono anche online. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli in città, poiché i furti stanno aumentando di settimana in settimana e cresce l’allarme tra i residenti, ma soprattutto tra i turisti che provengono da ogni parte del mondo.