"Fatemi salutare Ingroia...". La gaffe in tv della Annunziata

" Fatemi salutare Ingroia ". Alla vista dell'ex pm, comparso d'un tratto sullo schermo, Lucia Annunziata si era subito premurata di offrire i propri convenevoli. Anche a costo di interrompere gli altri ospiti in studio. Per la giornalista salernitana, però, la gaffe era dietro l'angolo. Nella puntata di Mezz’ora in più in onda ieri pomeriggio su Rai3, la conduttrice si è ritrovata a rivolgersi a un fermoimmagine di Antonio Ingroia, convinta invece di interloquire direttamente con l'ex giudice. Tutta "colpa" di un momentaneo disguido tecnico, che aveva congelato il video dell'esponente politico e mandato in confusione l'ex presidente Rai.

FREEZE INGROIA è il glorioso inizio di campagna elettorale a #Mezzorainpiù pic.twitter.com/Gm70h9va8G — DeVecchys (@DeVecchys) August 28, 2022

Il siparietto ha scatenato un'immediata ilarità nello studio televisivo, mentre la conduttrice cercava di passare oltre. " Ingroia mi deve scusare, era così fermo che pensavo fosse una fotografia sua ", aveva esordito la Annunziata, stoppando il dibattito per salutare l'ex pm, nonché capolista di "Italia sovrana e popolare" alla Camera in Calabria. " Benvenuto. Naturalmente tutti sappiamo chi è il dottor Ingroia, il noto giudice. Mi sente? ", aveva a quel punto proseguito la padrona di casa, nel tentativo di intavolare un dialogo con l'ospite in collegamento. Ma niente da fare. Sullo schermo, l'ex candidato premier di "Rivoluzione civile" (correva l'anno 2013) appariva immobile, catatonico. Per forza: quella trasmessa era effettivamente una sua fotografia. O meglio, un fermo immagine dovuto a un temporaneo disturbo della connessione.

Mentre gli altri ospiti in studio sottolineavano l'impasse con qualche risatina, Lucia Annunziata dribblava a modo suo l'imbarazzo. " Va bene, abbiamo salutato... ", ha glissato la giornalista, proseguendo poi con il dibattito. Solo alcuni minuti più tardi, una volta risolti i problemi tecnici, Igroia è intervenuto con tanto di collegamento audio e video per esporre la propria proposta elettorale assieme al fondatore del proprio partito, Marco Rizzo.