"Ora attenti ai malati fantasmi" Il messaggio che fa salire l'allerta

L’infettivologo Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano vede purtroppo una situazione in Italia molto simile a quella dello scorso marzo. Intervistato da La Stampa, Galli ha liquidato quanto sta avvenendo in politica con un paragone alquanto azzeccato e preoccupante: “Sembra l'orchestra che suona mentre il Titanic affonda. Mi pare ci sia ben altro di cui occuparsi in questo momento” .

Galli: "La priorità è la pandemia"

Come sottolineato dall’infettivologo, in questo momento la priorità è la pandemia che sta vivendo il nostro Paese che, con vari cambi di colore per le regioni, sembra essere peggiorata anziché migliorata. E magari, come ha tenuto a precisare Galli, non è questo il momento di distrarsi ma “bisognerebbe stringere tutti le fila e aspettare la fine della pandemia per scannarsi” . Ieri in Italia sono stati registrati altri 616 morti ma il dato più sensibile non sarebbe quello riguardante i morti, quanto quello dei contagi che continua a salire, e dei positivi ospedalizzati. Non è detto infatti che i decessi siano giornalieri, ma possono anche riferirsi a malattie andate avanti per settimane.

“Si fanno meno test in generale, perché prima veniva richiesto a molte persone, compresi i viaggiatori, mentre nel periodo natalizio c'è stata come una pausa e ultimamente ottiene il tampone solo chi ha forti motivazioni invece che una storia di contatti pericolosi” .

“Dal 21 febbraio al 4 maggio in Italia sono stati diagnosticati 211.938 positivi e 29.079 morti con una letalità del 13,7 per cento. I contagiati erano molto sottodimensionati, anche cinque volte, perché si faceva il tampone solo a chi arrivava in ospedale. Dall'1 settembre al 9 gennaio sono stati diagnosticati 1 milione 988.652 positivi e 42.911 morti con una letalità del 2,1 per cento. Si nota subito come il denominatore più vasto cambi tutto. La media dei due periodi è del 3,4 per cento, mentre la Germania è al 2,1”

Situazione simile allo scorso marzo

Quindi, in poche parole, il tampone viene fatto solo sulle persone che arrivano nelle strutture ospedaliere o quelle che decidono di farlo privatamente. Galli ha poi fatto un ragionamento:

Questo vorrebbe dire che siamo tornati ai numeri dello scorso marzo, con il numero dei ricoveri simile alla prima ondata e pochi tamponi. C’è però da dire che qualche miglioria è stata fatta, gli ospedali sono più organizzati. I morti sono stati però 43mila e la fine sembra ancora lontana. Anche perché, come ha spiegato Galli, la seconda ondata “nata quest'estate non facendo tamponi e sottostimando il problema, non è mai finita, perché le misure non l'hanno annientata. Ora c'è un aumento dei parametri che ci preoccupano di più, come i ricoveri, e una discreta stanchezza sia nella ricerca del contagio sia nell'applicazione delle regole. Nei prossimi dieci giorni capiremo quanto pagheremo le festività e poi speriamo non arrivi anche una terza ondata” .

Secondo l’Infettivologo non sarebbe neanche presto per pensare a un lockdown duro, come chiesto da Crisanti. Si dovrebbe infatti pensare a provvedimenti fermi che vadano di pari passo con il piano vaccinale. Solo se ci sono abbastanza dosi di vaccino si può infatti pensare di abbassare i contagi e favorire una vaccinazione di massa. E per quanto riguarda le regioni colorate di giallo, Galli non sembra avere dubbi: non sono servite a nulla. “Se ci fossero le dosi necessarie le zone rosse aiuterebbero a limitare la diffusione e a favorire la vaccinazione, dunque si costruirebbe una doppia barriera anti virus” . L’esperto sembra comunque molto più preoccupato dall’organizzazione, anche se non vuole assumere un atteggiamento negativo a priori. Intanto incrocia le dita.