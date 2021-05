Galli si rimangia tutto: "Io dicevo di chiudere, ma ora..."

Da catastrofista a ottimista. Il virologo Massimo Galli torna sui suoi passi e parla di " compiaciuto stupore " nel commentare come i dati sui contagi siano in netto calo nonostante le riaperture da lui tanto criticate. " Con le riaperture c'era un 10% di probabilità che le cose seguissero questa via ", ha detto al Corriere il virologo. E invece il lento ritorno alla normalità premia gli italiani e le scelte del governo in barba all'opinione degli allarmisti, di cui Galli è sempre stato il portabandiera.

Intervistato dal Corriere della Sera, il virologo dell'ospedale Sacco si è detto sorpreso del netto miglioramento dei numeri dell'epidemia, lui che non era d'accordo con le riaperture di fine aprile e parlò addirittura di " rischio calcolato male ", che avrebbe potuto far innalzare i contagi. I dati oggi parlano di un'altra situazione e Galli è costretto a tornare sui suoi passi: " Ero contro le riaperture, è vero, ma io sono un medico, mi baso sui dati, non sulle opinioni. Quando il 26 aprile si sono aperte molte danze, la situazione non faceva presagire che le cose sarebbero andate così bene. I numeri non erano per niente rassicuranti, i contagi e i decessi erano ancora elevati ".

