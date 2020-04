Garattini: vaccino in arrivo, ma non per tutti

Il professor Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, ha spiegato, come riportato da Quotidiano.net, che in fatto di vaccino contro il coronavirus dovremmo essere abbastanza avanti. “Abbiamo una cinquantina di laboratori al lavoro nel mondo con vari tipi di approccio, entro fine anno sapremo se almeno uno di questi ha la probabilità di arrivare in porto. Ci sono interessi economici rilevanti, quindi grande competizione” ha sottolineato il professore. Importante però che questa sia una competizione sana, corretta e che soprattutto segua le regole.

Garattini: vaccino a chi ne ha più bisogno

Garattini ha inoltre spiegato che, quando verrà scoperto il vaccino, soprattutto inizialmente non sarà possibile somministrarlo a tutti, dato che le quantità non saranno ancora tantissime. Sarà quindi necessario “individuare i gruppi che hanno più bisogno, come anziani e operatori sanitari”. Non verrà fatto come con i tamponi, si dovrà arrivare a un accordo internazionale, in modo da evitare speculazioni e garantirne la distribuzione. Ma il virus potrebbe comunque tornare anche in seguito, come avviene con l’influenza? A questo Garattini non ha una risposta certa, e ammette che “nessuno lo sa, dipende molto dal comportamento di questi Coronavirus, dalle eventuali mutazioni. Ci saranno comunque più tipi di vaccino, presumo, come è stato anche per la poliomielite. Oggi, per una persona anziana, è consigliato il vaccino antinfluenzale e anti-pneumococco. Se avremo un vaccino anche per il Coronavirus si potrebbe pensare a raggrupparli in un trivalente, non possiamo iniettare cento volte la stessa persona".

Arrivare a una strategia comune