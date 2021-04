Spunta il giorno x per riaprire: "Ecco quando si torna a vivere"

È una corsa contro il tempo per anticipare il green pass rispetto agli altri Paesi d’Europa. L’obiettivo del governo Draghi è fare prima della data del 15 giugno, indicata da alcune nazioni dell’Ue, in modo da programmare la stagione estiva e permettere all’Italia di non rimanere indietro sul rilancio economico. La conferma arriva dal ministro per il Turismo Massimo Garavaglia, il quale, in un’intervista al quotidiano La Stampa, assicura che, insieme al Comitato tecnico scientifico, si stanno programmando le prime aperture, sempre tenendo conto del numero dei contagi e delle vaccinazioni anti Covid-19. “Ogni settimana che passa – dice – perdiamo pezzi di Pil e non ce lo possiamo permettere” . Allo studio è la nuova stagione turistica che, se verranno rispettati i programmi, dovrebbe ripartire già da maggio.

“Il mese prossimo – continua Garavaglia – vorremmo riuscire a far ripartire almeno le spiagge, con protocolli rafforzati nei primi tempi” . Ma la data a cui punta il governo Draghi è il 2 giugno, la festa della Repubblica, entro la quale dovrà essere riaperto tutto, o quasi tutto. “Ovviamente – spiega il ministro della Lega – dipende da come procederà la campagna vaccinale, bisogna essere molto prudenti”. La difficoltà, però, è per quelle attività che non possono riprendere da un giorno all’altro e che hanno bisogno di tempo per riprogrammare; in questo caso non ci sono certezze. “Le fiere e i congressi internazionali sono una cosa – fa notare Garavaglia – e si può prevedere una data più ravvicinata, i parchi tematici e acquatici hanno bisogno di tempo per programmare i lavori di manutenzione e fare prevendita” .