Garlasco, il colpo di scena: Stasi ha avuto un complice?

Un clamoroso colpo di scena potrebbe riaprire le indagini relative al delitto di Garlasco. Quattordici anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, per il quale fu condannato a sedici anni di reclusione il fidanzato Alberto Stasi, un' informativa dei carabinieri di Milano getta ombra su uno dei casi di cronaca nera più discussi dell'ultimo ventennio. L'indiscrezione è stata raccolta in esclusiva dal settimanale Giallo, in edicola giovedì 22 aprile.

L'informativa raccolta dai carabinieri

Stando a quanto rivela un'anticipazione del settimanale Giallo, rilanciata dal sito Dagospia, i carabinieri di Milano avrebbero inviato una lunga e dettagliata nota alla Procura di Pavia in cui si evidenzierebbero alcuni " aspetti lacunosi " delle indagini e " poco coerenti " con la dinamica omicidiaria. " Quanto narrato indica alcuni aspetti non solo lacunosi dal punto di vista investigativo, ma anche poco coerenti con la dinamica del delitto. - reciterebbe la presunta informativa - I noltre, la complessiva analisi delle investigazioni svolte all'epoca individuerebbe alcuni elementi degni di approfondimenti investigativi poiché, fermo restando gli elementi a carico di Stasi, bisognerebbe prendere in considerazione quantomeno la presenza di un correo ". Dunque, Stasi potrebbe aver agito in correità con un complice? Ma soprattutto, c'è già il nome del presunto, altro indiziato?

Cosa non torna

Per i carabinieri ci sarebbero molti punti che non tornano nella dinamica del delitto o che, almeno, avrebbero meritato ulteriori accertamenti. A partire dalle tracce del dna di Alberto Stasi sul dispenser del sapone in bagno, i capelli neri nel lavandino, fino al sangue rinvenuto sulle porte e sulle pareti di casa Poggi, mai analizzato. Fatto sta che circa il valore probatorio di quegli stessi reperti, la Corte di Cassazione si è già pronunciata due settimane fa.