L'ira di Gerry Scotti sul governo: "Pensano ai rimpasti, intanto la gente..."

" La gente muore di fame e i politici pensano ai rimpasti e a litigare. Disarmante ". Parole durissime quelle di Gerry Scotti che, durante un collegamento telefonico con l'emittente Rtl 102.5, c'è andato giù pesante con la maggioranza e con chi - da Giuseppe Conte e Matteo Renzi e Co. - da giorni pensa più alla poltrona che agli interessi del paese.



Il popolare conduttore di Chi vuol essere milionario non ha fatto sconti al premier e al leader di Italia Viva dopo gli ultimi "balletti" di governo che li ha visti protagonisti. " Questa mattina come tutte le mattine - ha detto Gerry Scotti su Rtl - mi sono guardato un po' di telegiornali su varie reti e mi faccio un’idea: che i partiti politici passino il tempo, sotto Natale, con tutte queste difficoltà a litigare e a parlare di rimpasti lo trovo disarmante. Di fronte alla situazione di tanta gente che ha il problema di arrivare a fine mese ".



A far indignare Gerry Scotti (che da alcune settimane è guartio dopo il contagio da coronavirus) e gli italiani, che da mesi combattono non solo contro il Covid-19 ma anche contro l'incapacità del Governo, sono gli ultimi screzi in parlamento tra Renzi e Conte in occasione della verifica di governo. Come se il periodo non fosse già abbastanza delicato e difficile da aggiungerci le solite scaramucce dei soliti volti noti della politica.





Per lo meno che si mettano d’accordo e ci diano un senso di serenità almeno da quel punto di vista. Questa situazione di litigiosità in parlamento è aumentata in quantità e peggiorata come qualità. Io ho fatto parte di quella prima Repubblica in modo marginale. Quando passavo io i grandi capi sorridevano, ma smettevano di parlare di ciò di cui stavano parlando"

Avrei avuto però maggiore attenzione nei confronti di certi comparti come il turismo, la ristorazione e i trasporti. Un Natale così con tutto chiuso senza i ristoranti e gli impianti sciistici però, lascia l’amaro in bocca. La bella notizia in questo Natale è finalmente il rilascio dei pescatori di Mazara del Vallo

Roba da far scattare anche uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, Gerry Scotti, che difficilmente perde le staffe e che, invece, stavolta ha deciso di dire la sua e lanciare una sonoraalla maggioranza: ". Gerry Scotti, in chiusura di intervento, ha puntato l'attenzione sulle mancanze dell'esecutivo sulle reali esigenze di cittadini, imprese e imprenditori: "".