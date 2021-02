Il gesto di Olivia Paladino che spiazza Conte. Cosa è successo a palazzo Chigi

La mano di Giuseppe Conte a cercare quella della compagna. Lei che rimane ferma e rigida con le mani ben salde sulla borsetta. Nessuna confidenza, nessun contatto. Il gesto di glaciale distacco che Olivia Paladino ha compiuto nei confronti di Giuseppe Conte sta facendo scatenare i rumor. E il gossip si insinua nei palazzi della politica: c'è aria di crisi tra l'ex presidente del consiglio e la storica compagna?

Sono passati solo pochi giorni dal passaggio di consegne tra il premier Mario Draghi e l'uscente Conte. Ma il momento dell'addio nel cortile di palazzo Chigi - dove Giuseppe Conte ha raccolto gli applausi dei dipendenti e le lacrime di Rocco Casalino sono state immortalate da fotografi e telecamere - ha scatenato i pettegolezzi. All'occhio dei più curiosi, infatti, non è sfuggito ilche la fidanzata dell'ex premier ha compiuto durante il saluto di addio.

Prima di congedarsi da palazzo Chigi Giuseppe Conte ha chiamato vicino a sé la sua fidanzata, tendendole la mano. Olivia Paladino si è avvicinata a lui con le mani ben salde sulla borsetta a mano e non ha ceduto alle "lusinghe" del partner, che cercava il contatto con lei. Giuseppi ha provato a dare la mano alla compagna senza fortuna. Lei si è accorta del gesto ma, impassibile e glaciale, ha evitato il contatto anche quando Conte l'ha presa saldamente per il polso, giusto per non far notare il distacco.