Conte lascia Palazzo Chigi, l'ironia della Lega: "Io resto a casa"

Ieri, Roberto Fico è salito al Colle con in tasca la bandiera banca da sventolare davanti a Sergio Mattarella per il fallimento delle consultazioni per la formazione della nuova maggioranza. Il tentativo politico è andato in fumo, d'altronde non era possibile risolvere in una manciata di ore i problemi pregressi di due anni che hanno portato alla crisi di governo. Il Movimento 5 Stelle ha subito il contraccolpo delle parole del presidente della Repubblica, che tra le righe ha sottolineato l'inadeguatezza dell'esecutivo dimissionario, che ora dovrà fare posto a un governo di alto profilo. E subito scatta l'ironia dell'opposizione su Giuseppe Conte, che fino a pochi giorni fa era convinto di poter prendere il mandato per il Conte Ter dopo le dimissioni.

Giuseppi è stato definitivamente allontanato da Palazzo Chigi, nei prossimi giorni dovrà preparare gli scatoloni per lasciare il suo ufficio al prossimo presidente del Consiglio e così dovranno fare Rocco Casalino e tutti i collaboratori. " Io resto a casa ", si legge in un meme pubblicato dalla Lega, che in questo modo ha voluto dare il suo saluto al governo giallorosso, che fino all'ultimo ha provato a rimanere su quelle poltrone, anche con notevoli esercizi di equilibrismo.

Non una frase a caso ma lo slogan che lo stesso Palazzo Chigi ha lanciato in occasione del primo lockdown e che ora, in qualche modo, viene utilizzato contro lo stesso Giuseppe Conte. Sky Tg24 questa mattina ha intercettato l'ormai ex presidente del Consiglio all'uscita della sua abitazione. Giuseppi si è concesso a poche parole, non un commento sull'incarico conferito a Draghi e ancora meno ha detto sulla possibilità di tornare alla guida di un partito. Il suo volto tirato diceva più di tante parole.