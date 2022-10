Gli spari mentre era in bicicletta: chi è la donna uccisa a Chivasso

Giallo nel Torinese dove una donna è stata ritrovata morta, uccisa probabilmente da almeno un colpo di pistola. Accanto al cadavere sono stati infatti rinvenuti tre bossoli. La donna viveva da sola con i suoi animali, cani e gatti. La vittima sarebbe stata uccisa nel pomeriggio dello scorso mercoledì, 12 ottobre, giorno del suo compleanno, a Pratroregio di Chivasso, comune in provincia di Torino.

Dove è stato rinvenuto il cadavere

Giuseppina Arena - questo il suo nome - sarebbe stata raggiunta da tre colpi d'arma da fuoco mentre procedeva, a bordo della sua bicicletta, vicino al cavalcavia dell'alta velocità Milano-Torino, sotto il ponte della ferrovia storica Torino-Milano in stradale Torino in frazione Pratoregio di Chivasso. Secondo quanto reso noto, verso le 18 è stato un passante ad accorgersi del corpo che si trovava in una stradina in mezzo a una zona boschiva.

L’uomo, come riferito da alcune edizioni online di giornali locali, ha poi immediatamente allertato i carabinieri. In un primo momento si era pensato che la donna fosse stata colta da un malore mentre stava pedalando, ma durante i primi accertamenti effettuati da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso sono stati rinvenuti tre bossoli vicino al cadavere e alla bici da passeggio Graziella. Almeno uno di questi proiettili avrebbe centrato la donna alla testa: più precisamente allo zigomo destro.

La vittima viveva da sola con i suoi animali

Nella tarda serata, verso le 23, sono giunti sul luogo del ritrovamento anche i vigili del fuoco per illuminare la zona con i riflettori. Sul posto anche il nucleo investigativo del comando provinciale di Torino, oltre alla squadra scientifica per i rilievi che andranno probabilmente avanti ancora ore. Gli investigatori vogliono essere sicuri di riuscire a scorgere qualsiasi minimo indizio che possa condurre a un eventuale assassino. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gallo della procura di Ivrea, anche lui sul luogo.

La vittima, Giuseppina Arena, viveva da sola con i suoi animali, alcuni cani e gatti, al piano terra di un complesso popolare di Chivasso. Sembra fosse solita girare per il centro della città in sella alla sua bicicletta. Qualche volta andava a visitare il fratello, che vive a Montanaro, poco lontano. La 52enne abitava proprio a Chivasso, in un alloggio di via Togliatti: una strada che porta all'uscita del paese, verso Castelrosso, distante almeno sei chilometri dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere, all'estrema periferia.