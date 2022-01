Giornalista investita da un'auto durante la diretta: gli attimi di terrore

Attimi di paura negli Usa nel corso di una diretta televisiva dell’emittente Wsaz-Tv, affiliata alla Nbc: la giornalista Tory Yorgey è stata investita da un’auto durante un collegamento. La cronista è stata travolta da un Suv, scaraventata a terra insieme alla sua attrezzatura fotografica. Fortunatamente, nessuna conseguenza dal punto di vista fisico: la reporter si è rialzata subito e ha ripreso la trasmissione. Una sequenza diventata virale nel giro di poche ore.

La 25enne si trovava in West Virginia per fare il punto della situazione sulla rottura di una conduttura idrica quando un Suv l’ha travolta. “Oh mio Dio, sono appena stata investita da un’automobile. Ma sto bene” , la prima reazione di Tory Yorgey. La giornalista ha voluto tranquillizzare tutti i telespettatori, in particolare i suoi familiari. Poi ha rassicurato anche la conducente dell’auto: "Non si preoccupi, io sto bene” .

Subito dopo, Tory Yorgey ha ripreso il suo posto davanti alla telecamera e ha continuato la diretta televisiva senza batter ciglio. Come evidenziato in precedenza, la sua reazione è diventata virale nel giro di poche ore, in molti hanno elogiato la grande caparbietà della giovane cronista. Qualche polemica, invece, per la reazione di Tim Irr, conduttore del telegiornale: molti utenti sul web l’hanno criticato per il suo tono indifferente, per qualcuno “insensibile” . Irr, su Twitter, ha tenuto a precisare di avere a disposizione solo un collegamento audio e di non aver compreso la gravità della situazione per questo motivo.