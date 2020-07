Vogliono silenziare i giornalisti che non tifano per l'invasione

L'immigrazione dovrà essere trattata e raccontata giornalisticamente secondo i dettami e le regole del politicamente corretto. Nei giorni scorsi, come riporta La Verità, che cita il comunicato ufficiale, è stato infatti siglato un protocollo d'intesa a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dal presidente del Cnog Carlo Verna, dal direttore dell’Unar Triantafillos Loukarelis e dal presidente dell’Associazione Carta di Roma Valerio Cataldi che si pone l'obiettivo di " collaborare in ambito nazionale e internazionale su attività di reciproca formazione allo scopo di aggiornare ed arricchire la preparazione professionale per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti e per gli operatori della comunicazione sul fronte dei temi del razzismo, della xenofobia e delle discriminazioni ".

La nuova stagione che ci attende dopo la pandemia, spiegano i promotori dell'iniziativa, sarà una sfida per tutti, " convinti che l’aver cura della correttezza e della accuratezza dell’informazione produce un lento crollo dei pregiudizi, delle generalizzazioni e delle discriminazioni ". Giornalisti, operatori dell’informazione esperti, rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali e internazionali potranno quindi " partecipare a iniziative congiunte di studio, e ricerca, a corsi e seminari formativi organizzati congiuntamente dal Cnog, dall’Unar e dall’Associazione Carta di Roma ". Gli incontri di studio, sottolineano, " potranno promuovere l’elaborazione di analisi, report e approfondimenti su specifici argomenti d’interesse comune ".

Il dubbio è che questo protocollo sia un filo di parte, per usare un eufemismo, tenendo conto del background politico-ideologico dell'Associazione Carta di Roma. Fondata nel dicembre 2011 per " dare attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione ", siglato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (Cnog) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nel giugno del 2008, il sodalizio, che " lavora per diventare un punto di riferimento stabile per tutti coloro che lavorano quotidianamente sui temi della Carta, giornalisti e operatori dell’informazione in primis ", collabora con il mondo dell'associazionismo di smaccatamente di sinistra e pro-immigrazione: Arci, Associazione 21 luglio, Asgi - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, Articolo 21, Centro Astalli, Consiglio italiano per i rifugiati, Redattore sociale.

Dopotutto, la stessa Associazione Carta di Roma conferma di ricevere supporto dall'Open Society Foundations, l'organizzazione filantropica fondata dal finanziere e speculatore George Soros, uno dei più importanti donatori del Partito democratico Usa, avversario politico e nemico giurato dei sovranismi in tutto il mondo. Insomma, più "partigiani" di così su un tema complesso e delicato come quello dell'immigrazione non si può essere. Dunque, se queste sono le premesse e gli enti coinvolti, quando si parla di "correttezza" e "accuratezza" dell'informazione cosa si intende? Non serve un detective per scoprirlo: seguire le regole imposte dal politically correct imperante e da un'ideologia pervasiva che impone la sua visione "no borders" del mondo e vede l'immigrazione di massa come una cosa buona e giusta.