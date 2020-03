Gran Bretagna, lecca un bagno pubblico per una sfida su Tik Tok e finisce in ospedale: positivo al virus

In piena emergenza sanitaria, causata dalla rapida diffusione del nuovo coronavirus in diversi Paesi del mondo, in Gran Bretagna, un giovane sarebbe stato ricoverato perché positivo al Covid-19 dopo aver leccato un la tavoletta del water di una toilette pubblica, per una challenge trovata su Tik Tok, il celebre social network asiatico, particolarmente utilizzato dagli adolescenti. Secondo quanto riportato da Leggo, il giovane si sarebbe fatto filmare durante l'azione per "sfidare" la nuova malattia.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs — Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020

La #CoronavirusChallenge

In base a quanto ricostruito, il ragazzo ora si troverebbe ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La "sfida", considerata fin da subito dagli esperti un gesto fortemente irresponsabile, era partita da una ragazza, che l'aveva lanciata dal celebre social network e aveva contribuito a diffonderla. Si chiama #CoronavirusChallenge e consiste nel leccare oggetti in luoghi pubblici con lo scopo di sfidare la possibilità di contrarre la malattia, che sta mettendo in difficoltà diverse realtà del mondo.

I pericoli secondo gli esperti

Nonostante i vari appelli affinché nessuno seguisse quella challenge, sono stati centinaia gli adolescenti (e non solo) che hanno risposto all'appello della ragazza su Tik Tok. Secondo gli esperti, l'azione è ritenuta molto pericolosa perché potrebbe avere conseguenze gravi non solo sui soggetti stessi, ma anche sui loro contatti, i quali potrebbero venire a contatto con il nuovo coronavirus.

Milioni di visualizzazioni

Secondo quanto segnalato dal quotidiano, soltanto da ieri, la #CoronavirusChallenge è stata vista 931,6 milioni di volte su Tik Tok, anche se l'hashtag viene utilizzat anche dalla Croce Rossa britannica e dall'Organizzazione mondiale della sanità per condividere alcuni consigli su come affrontare la pandemia. Il social asiatico, come spesso accade in situazioni simili e pericolose, ha annunciato la rimozione di tutti i video considerati irresponsabili (e più pericolo) in questa situazione di emergenza.

Le "sfide" più assurde su Tik Tok

Solo negli ultimi mesi, la piattaforma asiatica aveva diffuso altre due pericolose sfide. La più recente, la "Salt Challenge", consisteva nell'ingerire un'enorme quantità di sale (da versare direttamente in bocca), davanti alla telecamera del proprio cellulare. E la violenta "Skullbreaker Challenge", invece, dove chi partecipava al gioco virtuale era totalmente ignaro e inconsapevole dei rischi a cui andava incontro, cadendo a causa di una sorta di sgambetto provocato da altre due persone.