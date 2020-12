Lascia la webcam accesa. Il grillino partecipa alla riunione ​nudo e dal bagno di casa

Gaffe clamorosa per il consigliere grillino Gianluca Corrado durante una diretta streaming con assessore e consiglieri del Comune di Milano. Corrado, ex candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle, si è presentato alla videoconferenza della Commissione consiliare Ambiente del capoluogo lombardo seminudo in collegamento dal bagno della sua abitazione.

Maggioranza e opposizione stavano discutendo della delibera sul "Piano aria", oltre novecento pagine tra grafici e studi sulla futuro di Milano tra il 2030 e il 2050. Gianluca Corrado, 43 anni, avvocato di professione, ha pensato bene di presentarsi in video conferenza a torso nudo dal bagno di casa sua. Il consigliere pentastellato è apparso in streaming seminudo intento a lavarsi e vestirsi in fretta e furia. Tutto ripreso dall'occhio indiscreto della webcam, che il consigliere ha dimenticato accesa, mentre gli altri componenti del consiglio hanno proseguito la riunione come se nulla fosse. Il video dello scivolone in diretta online di Corrado è finito sul popolare sito Dagospia e in poche ore ha fatto il giro del web.

Il consigliere si dedica alla tolettatura con il non memorabile sfondo di uno scaldabagno elettrico e un pesciotto attaccato al muro. Avevano detto che avrebbero fatto pulizia: dalle parole ai fatti

", ha ironizzato Dagospia sul suo portale. Il consigliere grillino è finito tradito dalla tecnologia, dimenticando di disattivare la webcam del suo portatile e in diretta streaming chissà in quanti avranno sogghignato nel vederlo girare seminudo nel bagno. Il tutto mentre si parlava del futuro green di Milano. Gioie e dolori delloche in questi lunghi mesi ha costretto a riunioni a distanza milioni di lavoratori, con annesse gaffe tra chi prepara la cena e chi cambia i pannolini ai bimbi e chi fa sgattaiolare via l'amante semi nuda.