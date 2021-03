"Ha iniziato la giostra evolutiva". Ecco come si trasforma il virus

Il virus avrebbe ormai iniziato la sua giostra evolutiva e pensare di eliminarlo risulta ormai impossibile. A dirlo è stato Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'ateneo cittadino, intervenuto durante la trasmissione “Agorà” in onda su Rai Tre.

Crisanti: "Il virus ha iniziato la giostra evolutiva"

Ormai sarebbe quindi impossibile pensare di riuscire a debellare il Covid-19. Il perché è stato subito spiegato dallo stesso Crisanti: “Si è talmente radicato. Siamo riusciti finora a eliminare con il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi al limite per eliminare la polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni. Quindi non è realistico pensare che questo virus lo eliminiamo". Cosa si può fare dunque, dato che eliminarlo non è a questo punto immaginabile? Potremmo però cercare di controllarlo abbattendo la mortalità. Tenendo presente che un vero miglioramento sul fronte dei decessi e dei ricoveri da Covid, si potrà vedere solo quando sarà stato vaccinato l'80-90% delle persone over 65. Solo in quel momento, come precisato dal docente, potremo assistere a un calo della letalità, raggiungendo l'equilibrio di accettabilità sociale della malattia. Infatti, come ha tenuto a sottolineare Crisanti, “l'allarme sociale della pandemia è legato al numero dei morti, quindi se si riesce a diminuire la letalità sicuramente riusciamo a riportare questa malattia in un perimetro accettabile da un punto di vista sociale".

La svolta a fine estate