Il racconto choc del soccorritore: "Abbracciava suo figlio morto"

" Ho visto una donna abbracciata ad un ragazzino morto ". Comincia così il racconto choc di Claudio Tossello, 53 anni, vigile del fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), intervenuto in alta Valle Grana per soccorrere la comitiva di ragazzi coinvolti nell' incidente di Castelmagno la sera del 10 agosto.

"Una mamma non voleva staccarsi dal figlio morto"

Una tragedia immane, inspiegabile: cinque giovani vite spezzate in una manciata di secondi. Non può fare a meno di pensarci Claudio Tosello, tra i primi soccorritori a precipitarsi sulle Alpi Cuneesi quella maledetta notte di San Lorenzo. " Quando sono arrivato su, poco dopo la mezzanotte - racconta il caporeparto SAF alle pagine del Corriere della Sera - ho visto una donna abbracciata ad uno dei ragazzini morti. Non diceva niente, lo teneva stretto a sé. Accanto c'era il padre muto ". Una scena straziante, di quelle che tolgono il fiato: " Quando è arrivato il momento di portare via le salme, non voleva staccarsi... - prosegue il racconto - Bisogna usare tutta l'umanità possibile per parlare ad una madre che vuole stare vicino al figlio morto. Le ho detto: 'Signora, la prego, venga con noi, glielo portiamo giù per primo'. Non volevamo che fosse lì a guardare mentre veniva chiusa la cerniera del sacco. Li abbiamo fatti salire sui nostri mezzi. I papà erano attoniti, non dicevano una parola' '.

Quei corpi tra i canali

" Abbiamo liberato un ferito che era nel buco che fa da scolmatore dell'acqua, lungo la strada sulla quale la macchina ha sbattuto - continua la tragica testimonianza del soccorritore - Hanno portato via i corpi morti che saranno state le quattro e mezza del mattino e per tutte quelle ore una ragazza ha urlato disperata davanti a uno di quei ragazzetti morti. Continuava a dire 'è mio fratello' ''.

L'incidente