Sito Inps in tilt: garante apre un'istruttoria

A partire dalle ore 16.00 fino alle 8.00 l'accesso al sito sarà aperto ai privati, titolari di partita Iva e lavoratori: questa la decisione presa dall'Inps dopo il caos verificatosi nella giornata di ieri, mercoledì 1 marzo, in occasione dell'apertura della procedura per la richiesta del bonus che il Cura Italia ha destinato agli autonomi. Il portale è andato letteralmente in tilt, tra scambi di persona e pubblicazione dei dati privati degli utenti: un serie di eventi che ha fatto presagire a un attacco hacker. La tesi è stata sostenuta in prima persona dal presidente Pasquale Tridico: " Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi, e anche stamattina, violenti attacchi hacker. Questa mattina si sono sommati ai molti accessi, che hanno raggiunto le 300 domande al secondo, e il sito non ha retto ". Gli ha fatto eco il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che tra l'altro ha rimproverato Matteo Salvini poiché a suo giudizio avrebbe " soffiato sul malcontento ".

Lo scenario dell'hackeraggio però da subito non ha convinto gli esperti, tra cui l'imprenditore e informatico Matteo Flora: " Più facile invece che si sia trattato di un errore di programmazione della memoria cache del sito. La cosa che ritengo più probabile è che qualcuno abbia attivato un meccanismo di memoria cache per aiutare il sito che in quelle ore faticava a stare online ". A ciò si aggiunge il messaggio di Anonymous che ha smentito di aver avuto un ruolo nel crash informatico: " Caro Inps, vorremmo prenderci il merito di aver buttato giù il vostro sito web, ma la verità è che siete talmente incapaci che avete fatto tutto da soli, togliendoci il divertimento! ".

Fake news?

Sulla questione è intervenuto Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia: se il blocco della piattaforma digitale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale non dovesse essere riconducibile a un attacco hacker " ma solo ad una macroscopica inefficienza ", qualcuno dovrebbe spiegare il motivo per cui avrebbe " diffuso in modo improprio un allarme hacker di così tale ampiezza ". Il vicepresidente del Copasir ha fatto notare che sarebbe ancora più grave se " questa fake news fosse stata deliberatamente alimentata solo quale paravento di una palese inefficienza del sistema ".